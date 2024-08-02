Efeler Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Kampanyası Başlatacak

Yerel

Sokak hayvanlarına yönelik barınak hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sahiplendirme kampanyası başlatacaklarını belirterek "Ben ve tüm başkan yardımcılarımız, ilgili müdürlerimiz, yetkili pozisyondaki arkadaşlarımız hepimiz birer sokak hayvanı sahipleneceğiz" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik yapılan düzenlemenin meclisten geçmesinin ardından tartışmalar devam ederken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği ilk günden bu yana hemen bir barınak inşaatının yapılması talimatını verdiğini ifade eden Balkan Yetişkin, sahiplendirme kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Kanunun meclisten geçme ihtimaline karşılık hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Yetişkin; "Biz göreve geldiğimiz ilk günlerde hemen bunun talimatını verdik. Barınak inşaatıyla ilgili. Elimizden geldiği kadar ve bunu bir proje haline getirmek suretiyle yeni bir sahiplendirme kampanyası başlatacağız. Hatta bunun hazırlıklarını yapmıştık. Bu kanunun geçme ihtimaline karşılık. Ben ve tüm başkan yardımcılarımız, ilgili müdürlerimiz, yetkili pozisyondaki arkadaşlarımız hepimiz birer sokak hayvanı sahipleneceğiz. Onların bakımını şantiyelerimizde yapacağız. Herkes kendi hayvanının bakımından sorumlu olacak. Hem mamaları hem de bakımlarıyla bizzat şahsen ilgileneceğiz. Yaklaşık 20-25 gün önce de kulübelerini yaptırdık. Yeni yaşam alanları oluşturmayı planlıyoruz hayvanlarımız için. Kanunu uygulamaktan imtina edeceğiz" dedi. - AYDIN