Efeler\'de Dört Yıl Sonra İlk İftar Yemeği Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kocagür Mahallesi'nde, bu yıl Başkan Yetişkin'in katılımıyla dört yıl sonra ilk kez iftar yemeği gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra belediye ekipleri, mahallenin uzun süredir çözülemeyen sorunlarını yerinde tespit etti. Ayrıca Kocagür'deki tüm ihtiyaç sahibi ailelere de Ramazan paketleri ulaştırıldı.

Efeler Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Kocagür Mahallesi'ne taşıdı. Başkan Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, mahalle sakinleriyle aynı sofraya oturuldu. Mahallede 4 yıl aradan sonra gerçekleşen program vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Efeler Belediyesi, sosyal yardımlarıyla da mahalle halkının yanında olmaya devam etti. Ramazan ayı boyunca yürütülen destek çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi Kocagürlü ailelere gıda kolileri ulaştırıldı. Belediye ekipleri, mahalledeki vatandaşlarla birebir iletişim kurarak, Ramazan ayında kimsenin mağdur olmaması için titiz bir çalışma yürüttü.

Efeler Belediyesi ekipleri, Kocagür Mahallesi'nde kapsamlı bir inceleme yaparak mahallede yıllardır süregelen eksiklikleri belirledi. Temel belediyecilik hizmetleri olarak birçok konuda yapılması gereken çalışmalar tespit edilerek planlamalara dahil edildi. Başkan Anıl Yetişkin, Kocagür'ün hak ettiği hizmetleri alacağını belirterek, belediyenin mahallede kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğini vurguladı.

Başkan Yetişkin ve Efeler Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin sayesinde mahallemizde iftar yemeği düzenlendi. Tüm halkımız katıldı, dışarıdan gelen arkadaşlarımız, diğer mahalle muhtarlarımız da aramızdaydı. Çocuklarımız eğlendi, halkımızın karnı doydu. Ayrıca Efeler Belediyemiz dar gelirli mahalle sakinlerimize kuru gıda yardımı da yaptı. Anıl başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Efeler ve mahallemiz Anıl başkanımızla çok daha güzel olacak" diye konuştu. - AYDIN