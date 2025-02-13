Efeler'de Genç Kadın Ölü Bulundu

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Genç kadın evinde ölü bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 36 yaşındaki genç kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi 1603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ayşe Hışıl Yılmaz'dan ailesi bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Yılmaz'ın evine giden ailesi, ev sahibinden yedek anahtarı alarak eve girdi. İçeri giren aile yakınları Yılmaz'ı asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.