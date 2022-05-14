Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı

14.05.2022 15:41

Efeler Belediyesi, 40 yaş ve üzeri veteran sporcuların yarışacağı Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Efeler Belediyesi, 40 yaş ve üzeri veteran sporcuların yarışacağı Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Aydın Tenis Kulübü'nde çeşitli etkinlikler eşliğinde gerçekleşecek turnuva, 3 gün boyunca Aydın, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir, Burdur, Isparta ve Sakarya gibi ülkenin birçok ilinden Efeler'e gelen veteran sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

15 Mayıs Pazar günü yapılacak kupa töreni ile son bulacak tenis turnuvasının başlama karşılaşmasını 46'ıncı ve 47'nci Dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı, Eski Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptı. Altınkaya ve Atay'ın heyecanlı karşılaşması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

"SİZLERİ EFELER'İMİZDE AĞIRLAMAK BİR ONUR"

Efeler İncir Cup Tenis Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ülkemizin birçok farklı kentinden gelen sporcularımızı Efeler'imizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda düşmana karşı direnen ilk sivil örgütlenme bu bastığınız topraklarda gerçekleşmiştir. Böyle kutsal bir yerde tenis oynayacaksınız. Bunun da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" dedi.

"TENİS BİR TUTKU"

Tenis oynamaya üniversiteden mezun olduktan sonra başladığını belirten Eski Devlet Bakanı Cengiz Altınkaya da "Tenis bir tutku. Bu güzel sporu yapan herkes bu camiaya çok güzel katkılar yapıyor. Böylesine güzel bir turnuvada bizi buluşturan başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı tebrik ediyorum. Bu işlerin de devamını diliyorum. Tenis sporu ile ilgili kanaatimiz şu ki, tenis etik değerleri yüksek bir uğraş dalıdır. Tenis dünyasında doping, şike gibi sansasyonel haberler duymazsınız. Böylesine kaliteli bir spor dalıdır. O yüzden buraya katılan herkesi bir kez daha kutluyorum. Etik değerlerin önemini bir kez daha vurguluyorum" diye konuştu.

BAŞKAN ATAY'A TEŞEKKÜR

Aydın Tenis Kulübü Başkanı Hasan Dinçer ise "Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla, akıncılar Tenis Kulübü'nün katılımıyla düzenlenen, birbirinden değerli veteran sporcuları izleme fırsatı bulacağımız tenis şölenine hoş geldiniz. Bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"CENTİLMENCE FESTİVAL HAVASINDA BİR TURNUVA DİLİYORUM"

Turnuvaya katılan Eski Milli Futbolcu Ali Akdeniz, futbolun ardından nasıl tenise başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hepimiz farklı bir spor dalından geldik. Futbol hayatımızın büyük bir alanını kapladı, ama futbolu bıraktıktan sonra tenisle tanışmam 40'lı yaşlarımı buldu. Belki beş yıl önce başlasaydım daha iyi bir rakip olabilirdim ama bu turnuvada elimden geleni yapacağım. Sizlere iyi bir turnuva diliyorum. Centilmence, festival havasında bir turnuva diliyorum."

Açılış konuşmalarından ardından yapılan halk oyunları gösterisinden sonra karşılaşmalar başladı. Turnuvanın ilk gününde keşkek ikramı da yapıldı.

Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı
Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı
Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı
Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı

YORUMLAR
500
Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; 'Bizler olduğumuz sürece üretim devam edecek' Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; 'Bizler olduğumuz sürece üretim devam edecek' Başkan Atay, yabancı öğretmenleri ağırladı Başkan Atay, yabancı öğretmenleri ağırladı

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Tenis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:55:49. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler'de İncir Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement