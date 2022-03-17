Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir - Son Dakika
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Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir

17.03.2022 15:57

Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehirAYDIN Efeler Belediyesi ile Kıbrıs'ın Güzelyurt Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir

AYDIN Efeler Belediyesi ile Kıbrıs'ın Güzelyurt Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentleri kardeş şehir oldu. İki belediye arasında 'kardeş şehir' protokolü, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imzalandı. Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Güzelyurt'tan gelen heyet ile Efeler Belediye meclis üyeleri katıldı. Protokol töreninde iki şehrin tanıtım filmleri gösterildi.

İki kent arasında gelişen dostane ilişkilerin 'kardeş şehir' protokolü imzalanmasıyla taçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Belediyeler Birliği'nin projesinde, 200 belediyenin başvurduğu Güzelyurt Belediyesi'ne destek olacak kardeş şehirler arasından Efeler Belediyemiz seçildi. Başvuran belediyeler arasından seçilmemizin gereğini yapmak durumundayız. Ortak değerlerimiz var, ürünlerimiz var, değerlerimizi, ürünlerimizi yaşama geçireceğiz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracağız, güzelleştireceğiz ve zenginleştireceğiz. Güzel bir birlikteliği yaşayacağız" dedi.

Efeler ile Güzelyurt kardeşliğinin ebediyen sürmesini dileyen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise "Güzel kentimizin üretim noktasındaki bir yer olması, Aydın'ın Efeler ilçesiyle birlikte başarabilme beceresini göstereceğimize inanıyorum. Üretimin olduğu yerde kadın elinin değmesi de bir farklılıktı. Bu proje, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği'nin ortak projesi şeklinde olması bizler için önemli. Bu kardeşliğin ebediyen devam etmesi, yapacağımız çalışmalarla değer bulması en büyük dileğimdir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse edilecek olan 'Efeler'den Güzelyurt'a Uzanan Enginarın Yolcuğu' adlı proje, Efeler ile Güzelyurt Belediyeleri tarafından yürütülecek. Güzelyurt ilçesinde proje kapsamında üretilecek olan enginarların katma değeri arttırılacak; işleme, saklama ve paketleme faaliyetlerinin yapıldığı bir tesis oluşturularak bölgede kadın istihdamının desteklenmesi sağlanacak.

Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir
Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir
Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Kıbrıs, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'e 'Yavru Vatan'dan kardeş şehir - Son Dakika


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