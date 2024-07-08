Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Okulu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Okulu Ziyaret Etti

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Okulu Ziyaret Etti

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun LGS tercihi ile ilgili çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrenci, veli, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Özcan, süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin çabalarını takdir eden Özcan, öğrencilerin beklentilerini dinleyerek velilerle de görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin geleceği için önemli olan LGS tercih sürecinde öğretmenlerin ve idarecilerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Özcan, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

08.07.2024 15:05
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun LGS tercihi ile ilgili çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Özcan, öğrenci, veli, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, okulun LGS tercih sürecinde yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak, okul yönetimi ve öğretmenlerin bu süreçteki çabalarını takdir etti. Öğrencilerin eğitim hayatındaki beklentilerini dinleyen Özcan, velilerle de birebir görüşerek onların görüş ve önerilerini aldı. LGS tercih sürecinin, öğrencilerin geleceği için çok önemli bir aşama olduğunu belirten Özcan, "Bu süreçte öğrencilerimizin en doğru tercihleri yapabilmeleri için öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Ziyaretin sonunda Hakan Özcan, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür ederek, başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet eden Özcan, onların hedefleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı alarak moral verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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