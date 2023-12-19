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Eğitim Sen, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sen, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Murat Atılgan Ortaokulu önünde basın açıklaması yaparak yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Şube Başkanı Sertaç Durdu, karanlıkta eğitim olmaz diyerek çocukların aydınlık bir gelecek istediklerini belirtti. Ayrıca, kalıcı yaz saati uygulamasının güvenlik ve kaygı sorunlarına yol açtığını ifade etti ve uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

19.12.2023 - 12:01,
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MELTEM KARAKAŞ

Yaz saati uygulamasına tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Murat Atılgan Ortaokulu önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, "Türkiye toplumu kış saati uygulamasının iptalinden dolayı depresyona girdi. Bu ülkenin işçi ve emekçileri sadece yatıp kalkıp işe gidiyor. Bu mudur insanca yaşamak" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Murat Atılgan Ortaokulu'nun çıkış saatinde okul önünde basın açıklaması yaptı. Yaz saati uygulamasına tepki gösteren Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Sertaç Durdu, "Karanlıkta eğitim olmaz, artık yeter! Biz çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakacağız. Eskişehir'de okullarımızda öğrenciler ve eğitim emekçileri karanlıkta eğitime başlayıp, karanlıkta evlerine dönüyor. Aydınlığı arıyoruz" diye konuştu.

"KARANLIKTA EĞİTİM OLUR MU?"

"Türkiye toplumu kış saati uygulamasının iptalinden dolayı depresyona girdi" diyen Sertaç Durdu, şunları söyledi:

"Karanlıkta eğitim olmaz, artık yeter! Biz çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakacağız. Eskişehir'de okullarımızda öğrenciler ve eğitim emekçileri karanlıkta eğitime başlayıp, karanlıkta evlerine dönüyor. Aydınlığı arıyoruz. Tasarruf bahanesi ile 2016 yılında iptal edilen kış saati uygulamasından beri Eğitim Sen olarak, biz yetkili arıyoruz ve diyoruz ki, çocuklarımız okula aç ve uykusuz geliyor. İtibardan tasarruf olmaz diyenler, eğitimden vazgeçtiler. Eskişehir'de okullar 6: 30'da açılıyor. Elektrikler akşam 8 de kapatılıyor. Tasarruf bu mudur? Sayın Milli Eğitim bürokrasisi sizin çocuklarınız yok mu? Niye itiraz etmiyorsunuz? Karanlıkta eğitim olur mu? Türkiye toplumu kış saati uygulamasının iptalinden dolayı depresyona girdi. Bu ülkenin işçi ve emekçileri sadece yatıp kalkıp işe gidiyor. Bu mudur insanca yaşamak? Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin temel hedefi çağdaş, muasır medeniyetin üstüne çıkmaktır. Temel amacı bu olan ülkenin çocukları karanlıkta mı bu hedefe ulaşacak?

"EN ÖNEMLİ ŞİKAYET KONUSU GÜVENLİK VE KAYGIDIR"

Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri dışında veliler açısından da olumsuz sonuçlarını ne yazık ki bize ulaşan şikayetlerden görmekteyiz. En önemli şikayet konusu da güvenlik ve kaygıdır. Çocuklarını okula bırakamayan veya okul çıkışında alamayan velilerde korku ve kaygı hat sahaya ulaşmıştır. Bu çağ dışı uygulama, herkesi depresif hale getirip, emekçileri, öğrencileri güne karamsar başlatmaktadır. Bizler bu ülkenin aydınlık yüzü olarak itiraz ediyoruz. ve Eğitim Sen olarak, aynı bir mum gibi eridikçe etrafımızı aydınlatıyor, bu kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz."

Eğitim Sen, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
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