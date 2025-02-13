Eğitimcilerden Yer Değişikliği Protestosu

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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, üniversite personelinin yer değişikliği hakkının henüz tanınmamasını tepki göstererek, Ankara Üniversitesi önünde protesto düzenledi.

Eğitim Bir-Sen üyeleri, 81 ilde üniversite kampüsleri önünde üniversite personelinin haklarının iyileştirilmesi, 6. ve 7. toplu sözleşmelerdeki maddelerin hayata geçirilmesi ve yer değişikliği hakkı tanınması talebi ile basın açıklaması yaptı. Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "6. ve 7. toplu sözleşme dönemlerinde imza altına aldığımız, ilgili kurumlarla birlikte çalıştığımız, YÖK tarafından da gerekli düzenlemesi yapılarak onaya sunulan haklı talebimizin geciktirilmesine, geçiştirilmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. Üniversite idari personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmiş olmasına rağmen bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personelin, kurumlar arasında yer değişikliğine benzer bir merkezi yer değişikliği hakkına sahip değildir. Üniversite idari personelinin başka bir üniversiteye geçebilmesi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin iznine ve gideceği üniversitenin onayına bağlıdır. Bu iznin genellikle verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta, olumlu sonuçlanan davalar dahi personelin geçişini sağlamamaktadır. Halihazırda çoğu üniversite, diğer üniversitelere yer değişikliği yapmak isteyen idari personelinin bu taleplerini yönergeler aracılığıyla düzenlemektedir. Bunun yanında sendikamızın gayretleri sonucunda Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmış; bu bağlamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş ise de henüz işleyen bir sistem ortaya konulamamıştır. Bu nedenle üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemlerinin halen bir kısım üniversiteler tarafından yapılan, ancak haliyle diğer üniversiteleri bağlamayan münferit yönergeler yerine toplu sözleşme hükmünden hareketle YÖK Başkanlığı eliyle üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir düzenleme yapılması gereklidir. Biz, sorunlara çözüm üretilinceye kadar mücadele etmeye, yer değişikliği başta olmak üzer diğer taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Çözümün adresi olanlardan, YÖK'ün özenle yaptığı çalışmayı hayata geçirmelerini, rektörlerimizden bu sürece katkı sunmalarını bekliyoruz" dedi. - ANKARA