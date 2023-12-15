EGO 81. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, '81. Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutluyor. Kurum Genel Müdürü Nihat Alkaş, yöneticiler ve çalışanlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Alkaş, "EGO Genel Müdürlüğü toplu taşımacılık alanındaki deneyim, birikim ve imkanlarını, Başkentlilere dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmektedir. Temelinde vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet kalitemiz her geçen gün artmaktadır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 81. yaşını kutluyor.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile çalışanlar, EGO'nun '81. Kuruluş Yıl Dönümü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

ALKAŞ'TAN DÜNYA STANDARTLARINDA VE VATANDAŞ ODAKLI ULAŞIM VURGUSU

Alkaş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Alkaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Alkaş, EGO'nun 81. yılına ilişkin mesajını okudu. Mesajında dünya standartlarında ve vatandaş odaklı ulaşım vurgusu yapan Alkaş, şu ifadelere yer verdi:

"Neredeyse Cumhuriyetle yaşıt bir kurum olan Genel Müdürlüğümüz, toplu taşımacılık alanındaki deneyim, birikim ve imkanlarını, Başkentlilere dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmektedir. Temelinde vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet kalitemiz her geçen gün artmaktadır. EGO olarak bu yıl iki büyük sevinci birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle ayrı bir gururla karşınızdayız. 29 Ekim 1923'te kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Ata'm, şunu iyi biliniz ki küllerinden yeniden doğmuş bir ulusun evlatları olarak bizler, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. "En büyük eserimdir" diyerek bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve açtığınız çağdaş uygarlık yolunda sonsuza dek yürümeye devam edeceğiz. İlke ve devrimleriniz bizim aydınlık meşalemiz olacaktır."