Ekosistemin geleceği arıların kanatlarında - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından "Türkiye Arı Elçilerini Arıyor" sloganıyla başlatılan farkındalık projesi lise öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Sürdürülebilir gelecek için, çocukların ve gençlerin bal arılarının ürettiği ürünlerin yanı sıra ekosistemdeki rolünü de kavramaları amacıyla başlatılan projede, sürdürülebilir kalkınmanın temelinin de eğitim ve çevre bilincine dayandığı vurgulanıyor. Türkiye Arı Elçilerini Arıyor etkinliği, teorik ve pratik eğitimler ile devam etti. Etkinlik dahilinde gençlere öncelikle arı ailesi, fizyolojisi, arı ürünleri ve sağlık üzerine etkileri ile bal arılarının ekosistemdeki rolünü anlatan teorik eğitimler, arkasından da kovan başında uygulamalı eğitimler verilerek arılar tanıtıldı.

Arıların ve arı ürünlerinin her yönüyle anlatıldığı etkinlikte, liseli öğrenciler kovan açtı, arıları ve ürünlerini görerek ve dokunarak tanıdı. Daha sonra mum yapımı, ballı bitkilerin dikimi ve ballı kek yapımıyla devam eden program, sertifika töreni ile sona erdi.

Proje hakkında bilgi veren DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Projenin en önemli hedefi sürdürülebilir çevre ve gıda güvenliği için polinasyonun önemi ve arıların tozlaşmadaki (polinasyon) rolünü vurgulamaktır. Bal arısının ekosistemdeki rolü ve önemi ile ilgili çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje Dünya'da ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Projenin ilk etkinliği Düzce'nin tüm ilçelerinden lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti. Projenin gelecekteki hedefi Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü arı elçileri ile bu etkinlikleri sürdürmektir. Böylece gittikçe yaygın etkisi yüksek bir farkındalık oluşturmak, çevreye ve doğaya saygılı ve doğal kaynakları sürekli tüketen değil tıpkı arılar gibi sürekli üreten bir toplum bilinci oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliği lise öğrencilerinden toplam 35 "Arı Elçisi" katıldı. - DÜZCE