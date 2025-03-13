Ekrem İmamoğlu Bursa\'da Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Adayı Ekrem İmamoğlu, Bursalılarla buluştu. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda binlerce kişinin katılımı ile düzenlenen buluşmada, Bursalının hakkını Bursalıya vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hep birlikte daha adil ve eşit bir Türkiye oluşturacaklarını belirterek, "Ekrem İmamoğlu ile kol kola, omuz omuzayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı yarışı için CHP'nin ön seçim yarışına katılan Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen 'Bursa Buluşması' programına binlerce vatandaş katıldı. Hep birlikte tarihe tanıklık ettiklerini ve Bursa olarak Türkiye'ye güçlü bir mesaj verdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, oluşan tablonun Türkiye'nin demokrasiye, adalete ve eşitliğe olan özleminin en net göstergesi olduğunu söyledi. "Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha eşit bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diyen Başkan Bozbey, "Hepimizin tek bir görevi var: Cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlere kavuşturmak. Demokrasiyi ve adaleti yeniden egemen kılmak. Ülkemizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak" dedi.

"Ekrem Başkanımızın yanındayız"

Son yerel seçimle birlikte algıyla yönetilen, gerçeklerden kopuk yönetim anlayışının sona erdiğini vurgulayan Başkan Bozbey, artık şeffaf, adil ve hesap verebilir yerel yönetim anlayışı olduğunu ifade etti. Göreve geldiklerinde Bursalıların hakkının bir grup insanın çıkarı için harcandığını gördüklerini ve her kuruşun takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla, Bursalıların güvenine layık olmak ve Bursalının hakkını, Bursalıya vermek için gece-gündüz çalıştıklarını anlattı. Sosyal demokrat yönetim anlayışını ülke geneline yaymak istediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Ekrem Başkanımızın yanında olduğumu, buradan açıkça ifade ediyorum. Kol kolayız, omuz omuzayız" vurgusunda bulundu.

Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ekrem İmamoğlu ise Bursaspor atkısı ile vatandaşları selamladı. Türkiye ekonomisine dönük değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Kent Lokantası ve kreşler gibi sosyal demokrat belediyecilik örneklerinin Türkiye geneline yayılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu uygulamaların engellenmeye çalışılmasını eleştirdi.

"Bursa'yı ve Bursaspor'u seviyorum"

Bursa'yı ve Bursaspor'u çok sevdiğini ifade eden İmamoğlu, "En zor şartlarda yüreği olanların o kurumlara sahip çıkmaları o kurumun büyüklüğünü gösterir. Bursaspor, zor şartlara düşürülmüştür. Mustafa Bozbey'e güveniyorum. Elbette ayağa kaldıracaktır. En zor şartlarda koca stat tıklım tıklım doluyor ya işte onun için Bursaspor'u seviyorum. Onun taraftarlarını da ayrıca seviyorum. Onları alkışlıyorum" dedi. - BURSA