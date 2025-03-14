Elazığ'da Ramazan Fırın Yoğunluğu - Son Dakika
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Elazığ'da Ramazan Fırın Yoğunluğu

Elazığ\'da Ramazan Fırın Yoğunluğu

Elazığ'da Ramazan'da tepsi yemekleri için fırıncılar yoğun çaba harcıyor, talep artıyor.

14.03.2025 11:02
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Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri mahalle fırınlarını süslerken, fırıncılar gelen yemek siparişlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gastronomi kültüründe ilk sıralarda yer alan Elazığ'da, Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların fırın yemeklerine talebi arttı. Kent genelinde iftar saatine doğru binlerce tepsi yemeği mahalle fırınlarında odun ateşinde pişirilirken, fırıncılar ise gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor. Ramazan ayında günün her saatinde yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu ifade ettiler.

Elazığ'ın yemek kültürünün diğer illere nazaran daha farklı olduğunu belirten fırın işletmecisi Nevzat Kızılelma, "Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan ayı fırıncıların yoğun olarak çalışma içerisine girdiğimiz süreçtir. Ramazan ayında vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada kültürümüzde ne varsa biz de fırında onu yapıyoruz. Bunların başında peynirli ekmek, yağlı ekmek, Ramazan pidesi ve pişirim anlamında lahmacun, güveç ve tepsi yemekleri geliyor. Rabbim olmayanın yardımcısı olsun. Sabah 08.00 civarı fırını açarak işe başlıyoruz. Akşam iftar saatine kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlar yemeklerini ne kadar erken getirirse ustamız o kadar rahat eder. Bunu eskinin insanları iyi biliyor fakat gençler bu konuda çok bilmiyorlar. Ramazan ayında yemeklerini ne kadar erken verirlerse o kadar lezzetli yemek yemiş olurlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Ramazan Fırın Yoğunluğu - Son Dakika

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