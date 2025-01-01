Elazığ Depremzedelerinin Çığlığı - Son Dakika
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Elazığ Depremzedelerinin Çığlığı

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CHP'li Akdağ, yeni evlerin temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu ve halkın çaresiz kaldığını açıkladı.

01.01.2025 15:40
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(DİYARBAKIR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ, Elazığ depreminin ardından yaşanan sorunları dile getirerek, depremzedelerin yeni yapılan evlere zorla taşındığını, ancak bu evlerin elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Ağır hasarlı evlerde yaşamaya devam eden vatandaşların, elektrikleri kesildiği için kış ortasında mum ışığında yaşamak zorunda bırakıldıklarını aktaran Başkan Akdağ, "Elazığ depremzedelerinin çığlığına kulak verin" dedi.

"5 yıl geçti, hala çözüm yok"

CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ, 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ depreminden bu yana 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, mağduriyetlerin sürdüğünü anlattı. Akdağ, şunları söyledi:

"İlçemizde ne sorunlar çözüldü ne de vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi. Yeni yapılan evlere zorla taşındırılan vatandaşlarımız, elektrik, su ve doğalgaz gibi en temel ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıldı. Kalanlar ise ağır hasarlı evlerde yaşamaya mecbur bırakıldı ve kış ortasında elektrikleri kesildi. Vatandaşlarımız mum ışığında yaşamaya mahkum ediliyor. Bu bir insanlık ayıbıdır."

"Yeni yapılan evler oturulacak gibi değil"

Akdağ, devletin yeni yaptığı konutların bile oturulamaz durumda olduğunu ve vatandaşların bu evlere taşınmaya zorlandığını belirterek, "Yeni yapılan evlerin hali içler acısı. Ne elektrik var, ne su, ne doğalgaz. İnsanlar bu evlere taşınmaya zorlanıyor ama temel yaşam koşulları bile sağlanmamış durumda. Evlerine gitmeyen vatandaşlarımız ise elektrik kesintileriyle cezalandırılıyor. Devlet, halkını cezalandırmaz; halkına çözüm üretir" ifadelerini kullandı.

"Kapıları tek tek çalıyoruz, halkın yanındayız"

Parti yöneticileriyle birlikte kapı kapı gezerek vatandaşlara yanlarında oldukları mesajını verdiklerini anlatan Başkan Akdağ, "Parti yöneticilerimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın kapısını çaldık. Onlara yalnız olmadıklarını ve seslerini duyuracağımızı söyledik. Bu yaşananların takipçisi olacağız. Depremzedelerin sesini tüm Türkiye'nin duymasını istiyoruz. Bu bir siyasi mesele değil, insanlık meselesidir" diye konuştu.

"Millet rezil edildi, gitmediğinde cezalandırılıyor"

Akdağ, vatandaşların çaresizlik içinde bırakıldığını vurgulayarak, "Yeni evlerde oturmak isteyenler rezil oldu, kalanların ise elektrikleri kesildi. Devlet halkına böyle davranmaz. Bu kadar büyük bir adaletsizlik kabul edilemez. İnsanlar çaresiz bırakılıyor ve zorla göçe zorlanıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

"Depremzedenin sesini duyun"

Seyit Akdağ, hem yetkililere hem de ulusal ve yerel medyaya "Bütün Türkiye bu adaletsizliği duymalı. Ulusal ve yerel medya bu sese kulak vermeli. İnsanlar 5 yıldır ağır hasarlı evlerde yaşamak zorunda bırakılıyor, şimdi de elektrikleri kesilerek mum ışığında yaşamaya mahkum ediliyor. Devletin temel görevi vatandaşının yaşam hakkını korumaktır" çağrısında bulundu.

"Bu sorunların çözümü için mücadele edecağiz"

Akdağ, yaşananların takipçisi olacaklarını belirterek,"CHP olarak, yaşananların takipçisi olacağız, halkımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Depremzedelerimizin yanında durarak onların bu insanlık dışı şartlardan kurtulması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu çağrımızın tüm yetkililere ulaşmasını istiyoruz: Halkınıza kulak verin, bu mağduriyeti daha fazla uzatmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ Depremzedelerinin Çığlığı - Son Dakika

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