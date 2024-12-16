Elazığ Mutfağı Aydın'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ Mutfağı Aydın'da Tanıtıldı

Elazığ Mutfağı Aydın\'da Tanıtıldı

AYED, içli köfte etkinliğiyle Elazığ'ın gastronomi zenginliğini kutladı ve kültürü tanıttı.

16.12.2024 12:28
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Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (AYED) Elazığ mutfağının özel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Daha önce tel kebabı, sırın ve harput köfte gibi yöresel yemekler misafirlerle buluşturan dernek, bu kez içli köfte etkinliğiyle Elazığ'ın gastronomi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte, içli köftenin hazırlanışı ve lezzeti misafirlere tanıtıldı. Yemeğin ikram edilmesinin ardından, derneğin kürsübaşı ekibi sahne aldı. Elazığ yöresine ait türküler ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden ezgilerle etkinlik, katılımcılara hem damak hem de müzik ziyafeti sundu. AYED Başkanı Necati Gür etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elazığ mutfağı, kültürümüzün taşıyıcı sütunlarından biridir. Gastronomi, bugün dünya genelinde kültürel tanıtımın önemli bir aracı haline gelmiştir. Biz de AYED olarak, Taş Ekmeği'nden Sırın'a, Harput Köfte'den İçli Köfte'ye kadar Elazığ'ın eşsiz mutfak kültürünü Aydın'da tanıtmayı bir görev biliyoruz. Bu etkinlikler, yalnızca lezzetlerimizi paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda Elazığ kültürünü yeni nesillere aktarmamıza da imkan tanıyor. Bu güzel organizasyona katkı sağlayan tüm üyelerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Etkinlik boyunca misafirler, içli köftenin lezzetiyle buluşurken kürsübaşı geleneğinin sıcak ve samimi atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşadı. AYED, Elazığ mutfağını ve kültürünü tanıtma misyonuyla düzenlediği bu tür etkinliklere hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Mutfağı Aydın'da Tanıtıldı - Son Dakika

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