Elektronik Uzmandan Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Yerel

Elektronik Uzmandan Saldırı Değerlendirmesi

Elektronik Uzmandan Saldırı Değerlendirmesi

Ekrem Karagüdekoğlu, Lübnan'daki saldırıda kullanılan çağrı cihazlarının uzaktan patlatılamayacağını açıkladı.

18.09.2024 14:53
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Telefon koleksiyoncusu elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu, Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırıyı değerlendirdi. Kendi koleksiyonunda da bulunan çağrı cihazlarının çalışma prensibini anlatan Karagüdekoğlu, "Herhangi bir elektronik cihazın uzaktan patlatılması mümkün değil. O bölgede cihazlaz kullanıldığı için İsrail ajanları tarafından özel yaptırılmış modifiyeli cihazlar olabilir" dedi.

İsrail tarafından Lübnan'da düzenlenen çağrı cihazlı saldırı, dünya gündemine oturdu. Saldırı sonrası gözler, Türkiye'de de bir dönem sıklıkla kullanılan çağrı cihazlarına çevirdi.

1997 yılından itibaren cep telefonu tamiri işiyle uğraşan telefon koleksiyoncusu Ekrem Karagüdekoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koleksiyonunda Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarından da bulunduran Karagüdekoğlu, cihazların çalışma prensibini anlattı.

Elektronik cihazların normal şartlarda uzaktan patlatılmasının mümkün olmayacağını savunan Karagüdekoğlu, "Herhangi bir elektronik cihazın uzaktan patlatılması mümkün değil. Bunlar o bölgede cihazlar kullanıldığı için İsrail ajanları tarafından özel yaptırılmış modifiyeli cihazlar olabilir. Elektronik cihazın patlaması kesinlikle mümkün değil. Pager çağrı cihazları cep telefondan önce çokça kullanılan teknolojidir. Bunlar radyo sinyalleri ile çalışır. Karasal yayın olduğu için uzun mesafelere kadar baz istasyonlara veya uyduya ihtiyaç duymazlar. Bu da bunları güvenli kılıyor. Çünkü bulunduğunuz konumu kestiremezsiniz. En fazla hangi şehirden sinyal aldığı çıkar ortaya. Cihazın nerede aktif olduğu adım adım takip edilemez. Ancak cep telefonları ve uydu telefonları nokta atışı bulunduğunuz konumu size gösterebilir" ifadelerini kullandı.

"Bunları ısıtarak patlamazsınız"

Cihazın uzaktan patlatılamayacağını söyleyen Karagüdekoğlu, "Uzaktan ısıtılarak patlatıldı. Bunların hepsi hikaye. Bilmeyen kişiler tarafından kurgulanmış ezbere söylenmiş şeyler. Mümkün değil. İçerisinde çıkış noktaları vardır. Bunları ısıtarak patlamazsınız. Sadece artı çıkış uçlarını içerisine konan mini bombayı tetiklemek için voltajları kullanılabilirsiniz. İsrail ajanları tahminimce bunları takip edemeyeceklerini biliyorlar. Kendileri bunları yaptırmışlar ve piyasa sürmüşler. Talep te olduğu için, kimse böyle bir şey yaşanacağını düşünmemiş. Bu şekilde olmuş olabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Güvenlik, Lübnan, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektronik Uzmandan Saldırı Değerlendirmesi - Son Dakika

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