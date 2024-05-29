Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi Düzenlendi

Eleşkirt Gençlik Merkezi\'nde Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi Düzenlendi

Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Eleşkirt Gençlik Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Gençlik Konseri ve El sanatları sergisi büyük beğeni topladı. Sergide öğrencilerin el emeği göz nuru hazırladıkları birçok el sanatı sergilendi. Konserde öğrencilerin güzel sesleri ve enstrüman performansları izleyicileri büyüledi.

29.05.2024 09:19  Güncelleme: 09:21
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Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Eleşkirt Gençlik Merkezi Konferans salonunda düzenlenen Gençlik Konseri ve El sanatları sergisi büyük beğeni topladı.

Gençlik merkezinde ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından gezilen öğrencilerin el emeği göz nuru hazırladıkları; resim, filografi, hat, ebru, gibi bir çok el sanatlarının sergilendiği sergi beğeni kazandı.

Sergi tanıtımından sonra Eleşkirt gençlik ve spor müdürlüğü ilçe gençlik merkezi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı konser düzenlendi.

Konser de öğrencilerin güzel seslerine yine öğrencilerin çeşitli enstrümanlarla büyük bir ahenk ve uyum içerisinde izleyicileri büyüleyen bir performans sergilediler. Çeşitli şarkıların seslendirmelerinin ardından piyano öğrencilerinin piyano sunumları gerçekleşti.

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri sonrası toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. Programda ilk defa saz çalarak yeni bir deneyim kazanan 12 yaşındaki Asmin Aslan yaptığı konuşmada "Çok heyecanlandım. İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldım. Bize bu fırsatı sunan hocalarıma ve gençlik merkezi ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Programa; Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Ağrı Gençlik Spor il müdürlüğü yurt hizmetleri müdürü Gökmen Aslankılıç, Ağrı gençlik hizmetleri müdürü Ebru Duru, Eleşkirt Ak Parti ilçe başkanı Taner Kazak, Eleşkirt ilçe gençlik spor müdürü Sabahattin Güzel, Eleşkirt Belediye başkan yardımcısı Orhan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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