Emekliler Maşlarına Yapılan Zamdan Memnun Değil - Son Dakika
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Emekliler Maşlarına Yapılan Zamdan Memnun Değil

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, maaşlarına yapılan yüzde 24.73'lük zamdan memnun değil. Emekliler, enflasyona göre asgari ücretten aşağı olmaması gerektiğini belirtirken, maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçimlerini zorlaştırdığını ifade etti. Bir emekli vatandaş ise Maliye Bakanı'nın kendi maaşına yaptığı zamı eleştirerek, emeklilere ise yeterli zam yapılmadığını söyledi.

04.07.2024 17:09
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler maşlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş "Benim kök maaş 8 bin liraydı, 10 bin lirada kaldı. Hiçbir şey alamadım, gelmemiş oldu" dedi. Bir başka emekli ise, "Maliye Bakanı 49 bin lira zam yaptı kendi maaşına. Emekliye bin lira yok. Günah değil mi? Hakkımızı vermiyorlar. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler TÜİK'İn enflasyon rakamlarını açıklamasıyla maaşlarına yapılacak yüzde 24.73'lük zamma tepki gösterdi.

Emekli vatandaşlar şunları söyledi:

-"Enflasyona göre asgari ücretten aşağı olmaması lazım emeklinin maaşı." dedi.

-"Yeterli değil, seyyanen ocak ayında çalışan memurlara 8 bin lira verdi, bizi hiçe saydılar. Yaşamak için en azından bir emekli en azından asgari ücretin altında alıyoruz düşün yani." dedi.

- "Benim maaş kök maaş 8 bin liraydı, 10 bin lirada kaldı halen. Sıfır, hiçbir şey alamadım, gelmemiş oldu. Hiçbir şey yapamayız. Zam geldi zannettik ama bir şey alamadık, sıfır."

"Yazıklar olsun"

- "Benim maaşa hiçbir zaman gelmedi. Bunun da 17 - 18 bin asgari ücret olmasını istiyorum ama olmadı. Olmadığı için de elimizden yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Emekli toprağa ölüp gidecek işte, böyle ama ölüm şeyi bu işte. Başka yapacağımız bir şey var mı? Gücümüz yeter mi? Karşıda gelemeyiz. 'Ekonomi uzmanıyım' diyor, emekli öldü emekli. Her sene yüzde 20 - 30 zam gelirdi, şimdi gerisine gidiyor. Milletvekilleri kendine yapıyor. Maliye bakanı 49 bin lira zam yaptı kendi maaşına. Emekliye bin lira yok. Günah değil mi? Hakkımızı vermiyorlar. Yazıklar olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Maşlarına Yapılan Zamdan Memnun Değil - Son Dakika

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