Emet\'ten Gazze\'ye Yardım

Kütahya'nın Emet ilçesi Düşecek köyünde Gazze için düzenlenen yardım kampanyasında 101 bin TL toplandı.

Düşecek Köyünde Cami İmam Hatibi Hüseyin Fidan öncülüğünde başlatılan kampanyada köyde Ramazan ayı boyunca pide dağıtacak olanlar pide parasını, mevlitte dağıtılan kek ve meyve sularının parasını, imkan sahibi olanlar ise zekat ve fitrelerini ihtiyaç sahibi Filistin'e bağışladılar. Kampanya süresince toplanan 101 bin TL, Filistin'e gönderilmek üzere Emet Diyanet Vakfına teslim edildi. - KÜTAHYA