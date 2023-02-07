En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı

07.02.2023 11:24
En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı

Adana'da depremde yıkılan bölgelerde, enkaz altında kalanların yakınları gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdürüyor.

Adana'da depremde yıkılan bölgelerde, enkaz altında kalanların yakınları gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdürüyor. Kocası enkaz altında kalan bir kadın, "Ben İstanbul'da kızımın yanındaydı, sonra eşimde gelecekti olmadı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları, bir umut arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde yakınlarından haber almayı bekliyor. Çukurova ilçesine bağı Güzelyalı Mahallesi 14 katlı Alpargun apartmanında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, buradaki vatandaşlar enkaz altındaki ailelerinden iyi bir haber bekliyor.

Dünden beri acı bir şekilde eşi Halil Akpınar'ın kurtarılmasını bekleyen Semra Akpınar, "Eşim içeride, onu bekliyorum. Demir yok, bu cinayet. Bu başka bir şey değil, cinayet işlendi. İçimde hiç umut yok, hiç yok. Ben İstanbul'da kızımın yanındaydım, normalde bende burada yaşıyorum. Geçen hafta salı günü gitmiştim, sonra eşim de gelecekti olmadı" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Dayımı, yengemi ve kuzenimi bekliyorum. En son Pazar günü saat 10.00'da konuşmuştum sonra haber alamadık. Artık ölüsünü de razısıyız" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, İstanbul, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel En acı bekleyiş: Kızlarının yanına gitmişti, eşi enkaz altında kaldı - Son Dakika

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