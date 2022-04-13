Encümen üyelerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Belediye Başkanı Alim Işık, 2021-2022 yılında Kütahya Belediyesi Encümen üyeliği görevini yürüten üyelere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Işık, ayrıca üyelere teşekkür belgesi verdi.

Bir yıllık süre içinde her kararın oy birliği ile alındığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "3 meclis üyesi ve 3 birim müdürü ve benimle birlikte toplam 7 üyeden olan encümenimiz 2021 ve 2022 yılında bir yıllık süre içinde 102 oturumda toplam 2009 adet kararı şehrimiz için aldık" dedi.

Alınan 2009 kararda en yüksek kararları açıklayan Başkan Işık, 720 karar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olduğunu dile getirdi. Başkan Işık, 328 karar ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 327 karar ile Zabıta Müdürlüğü, 234 karar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yer aldığını ifade etti. Başkan Işık, vatandaşların sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için ilgili birimlerden gelerek encümende karara bağlandığını ve uygulamaya geçildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Uygulamaya geçirilen kararların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kütahya Belediyesinde, bizim dönemimizde her yıl 3'er arkadaşımız meclis üyesi olarak ve birim müdürlerimizde sabit olan hariç diğerlerini değiştirerek, encümen üyeliği yapma şansı yakalamış oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen 14 meclis üyemiz tamamı encümen üyeliği yapmasını sağlamış olacağız. Bugüne kadar görev yapan encümen üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2021-2022 yılında bir yıl süre ile encümen üyeliği görevini yürüten Meclis Üyeleri Süleyman Çankaya, Abdullah Ertekin, Fuat Gökçe, Kütahya Belediyesi birim müdürleri Enver Yurt, Celalettin Curca'ya verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, teşekkür belgelerini verdi. Encümen üyeleri ise kendilerine bu imkanın sunulmasından dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini ileterek, alınan kararların hayırlı olmasını dilediler.(EFE-) - KÜTAHYA