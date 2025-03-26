Engelli Baba Oğula Dolandırıcılık, Para Geri Ödendi

Eskişehir'de bir internet sayfasından akülü sandalye almak isterken dolandırıcıların hedefi olan engelli Hasan Badem ve oğlu Murat Badem, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber sonrasında ilgili kişilerin geri dönüşü sonrası mağduriyetini giderdi.

Eskişehir'de bir baba oğulun başına, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı geldi. Uzun yıllardır ayağından engelli olan ve protez bacakla hayatına devam eden Hasan Badem, dışarı çıkarken kendisine kolaylık sağlaması adına kendisine akülü bir sandalye almak istedi. Sonrasında sosyal medyada 'uygun' fiyatlı bir akülü sandalye ilana denk geldi. Bunun üzerine engelli vatandaşın oğlu Murat Badem, ilanda adı geçen satıcıyla iletişim kurarak, fiyatını 11 bin TL olarak belirttiği sandalye için pazarlık yaparak 8 bin TL'ye anlaştı. Satıcının bir alışveriş sitesi üzerinden gerçekmiş gibi gösterdiği sahte hesap bilgilerine güvenen Badem, kendisine verilen iletişim bilgilerini girerek Civan Heves Çiftçi isimli İBAN numarasına satış için gereken 8 bin TL'yi gönderdi. Kısa bir süre içinde satıcı, bu gönderimin 'eksik ve hatalı işlem' olduğunu öne sürerek kendisinden yeniden 8 bin TL göndermesini istedi. Badem durumdan şüphelenmeyerek parayı tekrar gönderdi. Benzer bahanelere kandırılan ve aynı işlemi 2 kere daha gerçekleştiren Badem, toplamda 24 bin TL'sini kaptırdıktan sonra dolandırıldığının farkına vararak şikayetçi oldu.

"Olaydan bir hafta sonra parayı gönderdiğimiz İBAN sahibi kişinin annesi bize ulaştı"

Ardından İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberle birlikte olay, ulusal basında yer alarak geniş kitlelere ulaştı. Dolandırıcıların kurbanı olan baba oğul Hasan ve Murat Badem, haberin ardından kısa süre içinde olayda adı geçen muhataplardan biri tarafından ulaşılarak, mağduriyet yaşadıkları miktar kendilerine geri ödendi. İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Murat Badem, konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verdi:

"Sizin röportajınızdan sonra biz zaten aynı gün içerisinde karakola giderek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Savcılık da sağ olsun şikayetimizi hızlı bir şekilde işleme sokmuş. Biz hem 3 kere 8 bin TL gönderdiğimiz hesaptan hem de müşteri hizmetleri diye arayan numaradan şikayetçi olduk. Olaydan bir hafta sonra parayı gönderdiğimiz İBAN sahibi kişinin annesi bize ulaştı."

Dolandırıcının annesi mağdurlara ulaştı, paraları geri ödendi

Haberin yapılmasından kısa bir süre sonra ismi dolandırıcılık suçuna karışan şahsın annesinin kendilerine ulaştığını dile getiren Murat Badem, şikayetten vazgeçmeleri üzerine mağduriyetlerinin giderdiğini anlattı. İBAN sahteciliğine adı karışan şahsın annesinin, dolandırıldıkları miktarı kendilerine iade ettiğini aktaran Badem konuyla ilgili olarak, "Beni arayan bayan kendisinin öğretmen olduğunu ve bize verilen İBAN adresinde ismi geçen Civan Heves Çiftçi isimli kişinin annesi olduğunu söyledi. Dedi ki, 'bu kişi benim oğlum. Kendisi fen lisesinde okuyor. Onu da kandırmışlar, İBAN'ını kullanmışlar. Çocuğumun mağdur olmasını istemiyorum o yüzden sizin de mağduriyetinizi gidermek istiyorum eğer şikayetinizden vazgeçerseniz' dedi. Ben de 'Tabii ki' dedim. Sonuçta 24 bin TL gibi bir kaybımız oldu. 'Bu parayı bize iade ederseniz biz de o İBAN sahibiyle ilgili olan feragat edip şikayetimizi geri çekeriz' dedim. Ama bizi dolandıran ve o market sitesi üzerinden satış yapan şahısla ilgili şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz, bunlar çünkü bir şebeke olmuşlar. Şahsın annesi de sağ olsun tamam diyerek ertesi gün bize 24 bin TL'yi geri gönderdi. Biz de bunun üzerine babamla karakola giderek Civan Heves Çiftçi isimli kişiye karşı olan şikayetimizden vazgeçtik" şeklinde konuştu.

"İhlas Haber Ajansı sayesinde mağduriyetimiz giderildi"

Dolandırıcılara kaptırdıkları paraları geri ödenen Hasan ve Murat Badem, yaşadıkları olay sonrası benzer şekilde mağduriyet yaşayan pek çok vatandaş olduğunu gördüklerini belirtti. Yaşadıkları maddi zararın çözüme ulaşmasında etkili olan herkese teşekkürlerini ileten baba oğul, "Çok şükür ki mağduriyetimiz giderildi. Bunda tabii ki emniyetin, savcılığın ve bilhassa İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin etkili olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi bu tarz olayları yaşayan pek çok insan var, sonrasında yazılan birçok yorumda da bunu gördüm, bizim çok üstümüzde miktarda paralarla dolandırılan pek çok insan var ne yazık ki. Konuyla ilgilendiğiniz ve sesimizi duyurup mağduriyetimizi gidermemize yardımcı olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR