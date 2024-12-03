Engelli Bireyler İçin Pozitif Ayrımcılığın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Engelli Bireyler İçin Pozitif Ayrımcılığın Önemi Vurgulandı

Engelli Bireyler İçin Pozitif Ayrımcılığın Önemi Vurgulandı

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek pozitif ayrımcılığın önemini belirtti. Sarıyıldız, ayrıca Engelsiz Yaşam Parkı'na saldırıya tepki gösterdi.

03.12.2024 16:54  Güncelleme: 16:55
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla, özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Özel bireylere pozitif ayrımcılık yapılmasının önemini vurgulayan Sarıyıldız, "Engel dediğimiz şey zihinde başlar, kendimize sınır koymayalım" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde Mersin Millet Bahçesinde bulunan bir kafede gerçekleşen buluşmada, konuklarıyla ilgilenip sohbet eden Sarıyıldız, özel çocukların taleplerini dinledi, görme engelli kız kardeşlerin bağlama eşliğinde çaldıkları türkülere eşlik etti.

Buluşmaya katıldıkları için ailelere teşekkür eden Sarıyıldız, Türkiye'de 10 milyonu aşkın engelli vatandaşın yaşadığına dikkat çekerek, özel bireylere yönelik pozitif ayrımcılığın öneminin altını çizdi. Akdeniz ilçesinde başta engelli bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar için hayatı güzelleştirici ve kolaylaştırıcı hizmetlere imza attıklarını ifade eden Sarıyıldız, "Aslında hiçbirimizin engeli, sınırı yok. Hayatımızı idame ettirmekte, özgür yaşamakta, kendi kafamız ve toplumun zihniyeti içerisindeki sınırlar dışında bir engel yoktur. Engel dediğimiz şey zihinde başlar. Yoksa hepimizin normal hayat içerisinde yaşadığı kimi rahatsızlık ve sağlık sorunları olabilir. Bu bizi birbirimizden ayırmaz. Bizler, birbirimize destek olduktan sonra, birbirimizle dayanışma içerisinde olduktan sonra, belediyeler, devletin ilgili kurumları, engelli vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırıcı imkanlar sunduktan sonra, hayat hepimiz için daha da kolaylaşıp güzelleşir" diye konuştu.

Engelsiz yaşam parkına saldırıya tepki

Sarıyıldız, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından birkaç gün önce yenilenen Hüseyin Okan Merzeci Parkında bulunan Engelsiz Yaşam Parkının açılışını da bugün yapmayı planladıklarını, ancak parktaki oyun gruplarının dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Sarıyıldız, "Maalesef kendini bilmez ve zihniyetlerinin sakat olduğu apaçık ortadan olan bu kişiler, özel çocuklarımız için yenilediğimiz Engelsiz Yaşam Parkımıza zarar vermiş, oyun gruplarını kırmış ve bazı metal parçaları çalmıştır. Ekiplerimiz, en kısa sürede parkımızın zarar gören oyun gruplarını yenileyip çocuklarımızın kullanımına sunacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireyler İçin Pozitif Ayrımcılığın Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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