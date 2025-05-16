Engelli Kardeşlerin Evi Yenilendi - Son Dakika
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Engelli Kardeşlerin Evi Yenilendi

Engelli Kardeşlerin Evi Yenilendi

Muş Valiliği, 18 yıl önce anne ve babasını kaybeden engelli üç kardeşin evini yeniledi.

16.05.2025 18:05
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Muş Valiliği, 18 yıl önce anne ve babalarını kaybeden 3 engelli kardeşin yaşadığı evi baştan sona yenileyerek sıcak bir yuvaya dönüştürdü.

Sunay Mahallesi'nde 18 yıldır zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 3 engelli kardeşin evi, Muş Valisi Avni Çakır'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucu baştan aşağı onarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 12 gün içinde yenilenen ev, yeni eşyalarla donatılarak kardeşlere teslim edildi.

Sait ve Mecbure Gezik çifti, 18 yıl önce 4 gün arayla hayatını kaybetti. Geride, engelli olan çocukları Bedri, Kadir ve Faruk Gezik kaldı. O günden bu yana sobalı, tek katlı, derme çatma bir evde yaşamlarını sürdüren kardeşler, tüm zorluklara rağmen hayatlarını sürdürdü.

Durumdan haberdar olan Muş Valisi Avni Çakır'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) harekete geçerek kardeşlerin yaşadığı evi baştan sona onararak yeni eşyalarla donattı.

Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Sunay Mahallesi'nde ikamet eden 3 engelli kardeşin 18 yıl önce anne ve babasını 4'er gün arayla kaybettiğini söyleyerek, "Yaşadıkları evin temel sıkıntıları vardı. Doğal gaz imkanı yok. Tuvaleti, banyosu kötü durumdaydı. Mutfağı kullanılamaz haldeydi. Valimiz Avni Çakır'ın talimatlarıyla başlattığımız proje kapsamında 12 günde teknik çalışmaları tamamladık. Evimize doğal gaz aboneliği aldık. Evin içerisindeki yer zeminlerini düzenledik. Eşyalarda ciddi tahribatlar vardı. Uzun süredir kullanıldığı belliydi. Üç erkek kardeşin yaşamış olduğu evi sıfırdan içini ve dışarısını yenileyerek kullanıma hazır hale getirdik. Evde yaşayan engellilerin çok hoşuna gitti. Onlar da bize minnettar oldular. Güzel bir çalışma oldu. Valimizin destekleriyle bu çalışmalarımız devam edecektir. Ailemiz takibimiz altında. Belirli periyotlarla temizliklerini yapacağız" dedi.

Evde yaşayan engelli Faruk Gezik ise, "Allah devletimizden razı olsun. Evimizin tadilatını yaptı, kapılarımızı değiştirdi. Evimiz dört dörtlük oldu. Güzel bir evimiz oldu. Önceden evimiz sobalıydı şimdi doğal gazlı oldu. Burada 3 kardeş yaşıyoruz. Annem ve babam 18 yıl önce rahmetli oldu. Evimizi yenileyen Muş Valiliğine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Kardeşlerin Evi Yenilendi - Son Dakika

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