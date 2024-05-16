Engelli Vatandaşlar Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Engelli Vatandaşlar Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı

Engelli Vatandaşlar Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı

Kayseri'de yaşayan 60 engelli vatandaş, 'temsili askerlik' uygulamasıyla bir günlüğüne asker olma sevincini yaşadı. Bedensel, zihinsel ve görme engelli vatandaşlar, aileleriyle birlikte askerlik görevini yerine getirmek üzere kışlaya geldi. Yemin töreni düzenlenen engelli askerler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti. Tören sonunda engelli askerler, askerlik görevini tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

16.05.2024 16:22
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Kayseri'de yaşayan 60 engelli vatandaş, 'temsili askerlik' uygulamasıyla bir günlüğüne asker olma sevincini yaşadı.

Bedensel, zihinsel ve görme engelli vatandaşlar, askerlik görevini yerine getirmek üzere aileleri ile birlikte 1. Komando Tugayı General Adnan Doğu Kışlasına geldi. Başvuruların ardından, üniforma giyen engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan yemin töreninde tümen sancağının tanıtılmasının ardından engelli askerler, ellerini yanlarında bulunan masanın üzerindeki Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreninde bir konuşma yapan 1. Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Komando Albay Bora Gürgan; "Mehmetçiklerimiz bu sabah kışlamıza geldiler, aramıza katıldılar. Üstlerindeki o şanlı üniformalarını giydiler. Kışlamızın büyük bir kısmını gezdiler. Vatani görevini sürdüren diğer Mehmetçiklerimizle tanıştılar. Onlarla birlikte silahları tanıdılar ve çeşitli eğitimler yaptılar. Umarım güzelde vakit geçirmişlerdir. Toplum içerisinde var olma mücadelesini tamamlamış bu özel çocuklarımız, vatan sevgisinin eli-ayağı, gözü-kulağı olmaz dercesine kendilerini kısıtlayan her şeye bir kenara bıraktılar ve bugün aramıza katıldılar. Sizler 1 günlüğüne de olsa askerliğinizi yaparak, Türk ulusuna yakışır vatan evlatları olduğunuzu gösterdiniz. Asıl engellinin gönlünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, yurt ve insan sevgisi olmayanlar olduğunu üzerine basa basa burada göstermiş bulunuyorsunuz. Bu anlamlı günde Türk Silahlı Kuvvetleri sizleri barına basmakla ayrı bir kıvanç ve şeref duymaktadır" dedi.

"Askerlik görevini yaşamak ayrı bir duygu"

Askerlik görevini tamamlayan bedensel engelli vatandaş Ramazan Gündoğar; "Bu şanlı formayı bir günde olsa üzerimizde taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün askeriyeyi gezdik. Yemeğimizi yedik. Sonra yemin törenimizi yaptık. Güzel ve gurur verici bir duygu. Askerlik deneyimini yaşamak ayrı bir duygu" şeklinde konuştu.

"Güzel bir anıydı"

Zihinsel engelli Necmettin Arsav'ın babası Necmettin Arsav ise, çok duygusal anlar yaşadığını söyleyerek; "Necmettin benim tek oğlum. 5 kızım, 1 oğlum var. Kendisini böyle görmek çok ayrı bir duygu. Bu programı ayarlayanlara teşekkür ediyoruz. Askerliğini yapmış biri olarak oğlumu da asker olarak görmek güzel bir anıydı" ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşünün ardından tören sonra erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Vatandaşlar Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı - Son Dakika

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