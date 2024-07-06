Engelli Yurttaşlar Geçim Sıkıntısı İçinde - Son Dakika
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Engelli Yurttaşlar Geçim Sıkıntısı İçinde

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında simit satan engelli Yalçın Türkmenoğlu ve emekli engelli Davut Tunçkol, geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti. Türkmenoğlu, engelli maaşının yetmediğini belirtirken, Tunçkol ise emekli maaşıyla geçinememekten şikayet etti.

06.07.2024 12:50
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HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında simit satan fiziksel engelli Yalçın Türkmenoğlu engelli maaşının yetmediği ifade etti. Türkmenoğlu " 2 bin 800 lira ile geçim yapmaya çalışıyorum, bu da yetmiyor. Ev kira, geçim yapamıyorum. Yemek falan yemiyorum ben. Sürekli simit yiyorum. Çocuklarda simit yiyor" dedi. Engelli Davut Tunçkol ise "Ben 10 bin lira emekli maaşı alıyorum, evime ekmek götüremiyorum, sosyal hizmetler bakanı diyor ki ' en az 2-3 ülke gezin' ben evime gidemiyorum, bırak gezmeyi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de engelli yurttaşların yaşam zorlukları günden güne artıyor. Artan hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sürdüremeyen engelli yurttaşlar sokakta, pazarda açtıkları tezgahlarla evine ekmek götürmenin mücadelesi altında yaşıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan engelli yurttaş Yalçın Türkmenoğlu, yaşadığı zorluğu ANKA Haber Ajansı'na şu cümlerle aktardı:

"Ben engelliyim. Simit satıyorum. 2 bin 800 lira ile geçim yapmaya çalışıyorum, bu da yetmiyor. Ev kira, geçim yapamıyorum. Yemek falan yemiyorum ben. Sürekli simit yiyorum. Çocuklarda simit yiyor. Geçim yapamıyorum ev kira. Et, tavuk alamıyorum. Bütçem yetmiyor. Kurban kesemedim."

"Bakan '2-3 ülke gezin' diyor ben evime ekmek götüremiyorum"

Engelli başka bir yurttaş ise çalışacak halde olmamasına rağmen mecburen çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

" Ben fiziksel engelliyim yüzde 55. İndirimden emekli oldum, 4250'den emekli oldum. Emekli oldum olalı maaşım 10 bin lira oldu. Kendilerine gelince 40 bin lira 50 bin lira zam yapıyorlar. Bir emekli 10 bin lira ile nasıl geçinsin? Ben 10 bin lira ile emekliyim evime ekmek götüremiyorum, sosyal hizmetler bakanı diyor ki 'en az 2-3 ülke gezin' ben evime gidemiyorum, bırak gezmeyi. Ben 10 bin lira ile nasıl geçineyim? Maaş hiç yükselmiyor. Zammı kök maaşa göre veriyor ben nasıl geçineceğim 10 bin lirayla ? Çocuğuma, evime ekmek götüremiyorum ben 10 bin lirayla. Bu şekilde gene çalışmaya çalışıyorum yaşım olmuş 50. Ben çalışacak halde değilim ama mecbur çalışıyorum. Benim kolum sakat sakat olduğu için çalışamıyorum ama çocuğuma ekmek götürmek için mecbur çalışıyorum."

Kaynak: ANKA

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