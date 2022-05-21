Ensari ailesinin mutlu günü - Son Dakika
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Ensari ailesinin mutlu günü

21.05.2022 09:37
Ensari ailesinin mutlu günü

Gazeteci Oktay Ensari'nin oğlu Talat Eyüp Ensari, Mediha Bala Çınar ile hayatını birleştirdi.

Gazeteci Oktay Ensari'nin oğlu Talat Eyüp Ensari, Mediha Bala Çınar ile hayatını birleştirdi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasiminde Talat Eyüp Ensari ve Mediha Bala Çınar çiftinin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, nikahın ardından genç çifti tebrik ederek aile cüzdanını teslim etti.

Davetliler; Talat Eyüp ve Mediha Bala çiftini tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. - KAYSERİ

Ensari ailesinin mutlu günü
Ensari ailesinin mutlu günü
Ensari ailesinin mutlu günü
Ensari ailesinin mutlu günü
Ensari ailesinin mutlu günü
Ensari ailesinin mutlu günü

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Kaynak: İHA

Kayseri, Evlilik, Çınar, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ensari ailesinin mutlu günü - Son Dakika


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