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Ercan Sarıkaya adaylığını açıkladı - Son Dakika

Ercan Sarıkaya adaylığını açıkladı

03.01.2022 15:00
Ercan Sarıkaya adaylığını açıkladı

Kayseri'de ilk mobilya fuarının düzenlenmesinde önemli görevler üstlenen Ercan Sarıkaya, Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kayseri'de ilk mobilya fuarının düzenlenmesinde önemli görevler üstlenen Ercan Sarıkaya, Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Halen Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kayseri Mobilyacılar Odası Başkan Vekilliği görevini yürüten Ercan Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12 Ocak'ta yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyuran Sarıkaya, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerinde görev alarak devasa projeleri ortaya çıkardığımız Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odamızın Ocak ayında yapılacak genel kurul toplantısında başkan adayı olarak yola çıkmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı. Üyelerden destek isteyen Sarıkaya, tecrübesi ve bilgi birikimi ile sektöre yeni projeler kazandıracaklarını dile getirdi. Sarıkaya, "Odamız üyelerine ve mobilya sektörümüze yeni projeler üretmek, çıtayı daha yükseğe taşımak için yeniden 'bismillah' diyoruz. Bu kutsal hizmet yolunda dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum" diye açıklama yaptı.

Ercan Sarıkaya kimdir?

1976 yılında Kayseri'de doğan Ercan Sarıkaya, Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1999 - 2012 yılları arasında Kayseri Mobilyacılar Odası Genel Sekreterliği, 2015 - 2019 yılları arasında Kayseri Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2020 - 2021 yılları arasında Kayseri Mobilyacılar Odası Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca 2010 - 2019 yıllarında Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Müdürlüğü yaptı. Halen Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Birçok sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarının gönüllü çalışanı olan Ercan Sarıkaya, evli ve 4 çocuk babasıdır. - KAYSERİ

Ercan Sarıkaya adaylığını açıkladı

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Erciyes, Kayseri, Medya, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ercan Sarıkaya adaylığını açıkladı - Son Dakika


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