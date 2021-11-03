Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan Ürkmez ve Altun aileleri, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Aralarında bir süredir husumet bulunan Ürkmez ve Altun aileleri, düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "İlçemizde mutluluğun, barışın, kardeşliğin ve huzurun olması beni çok mutlu ediyor. Bugün tüm kardeşlerimizi bir arada görmenin, böyle kıymetli bir topluluğa hitap etmenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Ercişimizi hep böyle güzel şeylerle görmek istiyoruz. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.

MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu'nun da katıldığı tören, Ürkmez ve Altun ailelerinin el sıkışması ve barışması ile sona erdi. - VAN