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Erciş'te "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi - Son Dakika

Erciş'te "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi

18.02.2022 19:52

Erciş'te "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi.

Erciş'te "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik "YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü" programı düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, müdürlük olarak sınavlara hazırlanan öğrenciler için yürüttükleri programlar olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ders ve sınava hazırlık durumlarını raporlaştırıp bizlere sunuyorlar. Ayrıca bakanlığımızın göndermiş olduğu kaynak kitapları öğrencilerimize dağıttık. Şu an her öğrencimizde bu kitaplar mevcuttur. Üniversiteye hazırlık kurslarımız, DYK kursları adı altında devam etmektedir. Özellikle kaymakamımızın büyük katkıları sonucu hem ilçe merkezinde ve Aşağı TOKİ Kültür Merkezimizde bir kütüphanemiz ve ders çalışma etüt salonumuz hizmete girmiştir. Eğitim camiamıza bütün katkılarından dolayı kaymakamımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yine siz değerli velilerimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ise eğitimin en önemli ayağı olan velilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bütün velilerimiz, evlatlarının en iyi eğitimi almasını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştırılması noktasında sizlerdeki o arzuyu görmek çok mutlu ediyor. Sınava girerken eminim ki bütün anneler ve babalar evlatlarıyla aynı heyecanı yaşıyor. Allah'ın bize emaneti olan evlatlarımızın vatanına, milletine, dinine ve devletine bağlı samimi bir Müslüman olarak yetiştirebilmek bir anne ve babanın en temel görevidir. Gerek öğretmenlerimizin birebir çalışmaları olsun gerekse evlatlarımızın, annelerimizin ve babalarımızın böyle kıymetli evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından psikolojik danışman Hanifi Çetinkaya ve Harun Dereli tarafından ailelere sınavlarla ilgili bilgiler verildi.

Erciş'te YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü programı düzenlendi
Erciş'te YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü programı düzenlendi
Erciş'te YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü programı düzenlendi

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te 'YKS Süreci ve Başarıda Ailenin Rolü' programı düzenlendi - Son Dakika


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