Erciyes OSB'de Dev İhale 20 Mayıs'ta - Son Dakika
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Erciyes OSB'de Dev İhale 20 Mayıs'ta

Erciyes OSB\'de Dev İhale 20 Mayıs\'ta

Kayseri'nin Erciyes OSB'si, 4 milyon m² alanda 17 sanayi arsası için 20 Mayıs'ta ihale düzenliyor.

16.05.2025 11:30
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Kayseri'nin sanayi vizyonuna yeni bir soluk kazandıracak olan Erciyes Organize Sanayi Bölgesi (Erciyes OSB), 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek dev ihaleyle arsa satışlarına başlıyor.

Kayseri Sanayi Odası hizmet binasında saat 14.00'te gerçekleştirilecek ihale kapsamında, toplamda 4 milyon metrekarelik alanda yer alan 17 adet sanayi arsası yatırımcılara sunulacak. İlk etap satışlarında yüksek talep dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre şimdiye kadar 76 şirket temsilcisi ihale şartnamesini alarak sürece dahil oldu. Bu yoğun ilgi, Erciyes OSB'nin yatırımcılar nezdinde şimdiden önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Yatırıma teşvik, üretime zorunluluk

İhale şartnamesinde dikkat çeken bir diğer unsur ise yatırım ve üretim odaklı yaklaşım. Satışa sunulacak arsaları alan firmaların, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde fabrika inşaatına başlamaları ve en geç 3 yıl içinde üretime geçmeleri zorunlu kılınıyor. Bu yükümlülük, sanayi bölgesinin kısa sürede faaliyete geçmesini ve ekonomik katkının hızla başlamasını hedefliyor.

Karma OSB Modeli ile geniş sektör yelpazesi

Erciyes OSB, klasik sanayi bölgelerinin ötesine geçerek karma organize sanayi modeliyle hizmet verecek. Bu modelle birlikte bölge; metal, plastik, mobilya, tekstil, makine, otomotiv yan sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek sinerji oluşturmayı amaçlıyor. Böylece hem altyapı hem de lojistik açıdan verimli bir üretim ekosistemi kurulması planlanıyor.

Kayseri'nin sanayi hamlesinde yeni dönem

Kayseri Sanayi Odası ve yerel yönetimlerin desteğiyle kurulan Erciyes OSB, şehir ekonomisinin geleceği açısından kritik bir rol üstlenecek. Yatırımcılara hem büyüme hem de ihracat potansiyeli sunan bölge, aynı zamanda istihdam açısından da ciddi katkılar sağlayacak. 17 arsanın satışıyla birlikte binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması öngörülüyor.

Gözler 20 Mayıs'ta Kayseri'de

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihale, 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00'te Kayseri Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak. İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirlenen şartları taşıyarak ihale günü tekliflerini sunmaları bekleniyor. Sanayi ve üretimle büyüyen Kayseri'nin geleceğine yön verecek bu dev ihaleyle Erciyes OSB, Türkiye'nin sanayi haritasında adını daha güçlü şekilde yazdırmaya hazırlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes OSB'de Dev İhale 20 Mayıs'ta - Son Dakika

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