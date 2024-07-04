Erkeklerin Mutfağına Girişi: 'Erkeklerde Yapar' Etkinliği - Son Dakika
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Erkeklerin Mutfağına Girişi: 'Erkeklerde Yapar' Etkinliği

Erkeklerin Mutfağına Girişi: \'Erkeklerde Yapar\' Etkinliği

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve Türkiye Eğitim Vakfı işbirliğinde düzenlenen 'Erkeklerde Yapar' etkinliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte erkekler mutfakta yer aldı ve yapılan yiyecekler satılarak elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı. Türk Eğitim Vakfı Başkanı Akın Bayrak, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nu ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

04.07.2024 16:04
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve Türkiye Eğitim Vakfı işbirliğinde 'Erkeklerde Yapar' etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte bu kez mutfağa erkekler girdi. Birçok ünlü ismin yer aldığı etkinlikte yapılan yiyecekler, satıldı. Satıştan elde edilen gelir de Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı. Etkinlikte Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) toplum ve kadınlar yararına projeler üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede KİGDER öncülüğünde 'Erkekler de yapar' adı altında bir etkinlik gerçekleştirilmişti. Etkinlik kapsamında birçok ünlü erkek mutfağa girmiş ve kendi elleri ile yiyecekler yapıp satışa sunmuştu. Satıştan elde edilen gelir ise Türk Eğitim Vakfı'na bağışlandı. Türk Eğitim Vakfı Başkanı Akın Bayrak da bu çerçevede KİGDER'e bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, "Kigder'i kuruluşundan bu yana bilirim. Çok değerli bir sivil toplum kuruluşu. Faaliyetlerini de yakından takip ediyorum. Bundan bir kaç ay evvel KİGDER, TEV yararına bir etkinlik yaptı. Yapılan etkinlikten elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfına bağışlandı. Ona teşekkür için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu da, "Bu ziyaret ve bu düşüncenizle açıkçası ben çok onurlandım. Ayrıca yönetim kurulu ve üyelerimiz de onurlandı. Bu etkinliğe destek verenlerin de onurlanacağını düşünüyorum. Etkinliğimize 28 erkek katılmıştı. Biz hem kadınların gücünü hem de işbirliğinin gücünü gördük. Eğitimi çok önemsediğimiz için bu etkinliği planlamıştık. Eğitim ne kadar iyi olursa kadın da o kadar güçlü ve kendine güvenen olur. Eğitimin güçlü olmasıyla da toplum da güçlü oluyor. Ben de ziyaretiniz ve nezaketiniz için ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dr. Karaoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kadınlarımız toplumda dezavantajlı bir gurup. Bu kapsamda medyanın dilini temizleyebilmek amacıyla Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesiyle birlikte bir proje hazırladık. Projemiz 'Medyada Kadın'. Hedef kitlemiz de Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve sahada çalışan basın mensupları. 3 haftalık bir eğitim programı olacak. Dilin temizlenmesi açısından, toplumsal cinsiyetin eşitlenmesi açısından hazırlanmış bir proje bu. Biz de Kayserililere çağrıda bulunmak istiyorum. Biz eğitime destek verebilmek amacı ile ikinci el bağışları satışa sunuyoruz. Satışlardan elde edilen gelirleri de eğitim bursunda kullanmak üzere güvendiğimiz kurumlara bağışlıyoruz. Hedefimizde Mikrokredi Kadınları, Türk Eğitim Vakfı ve Tes var. Dolayısıyla eskimiş olanları değil de kullanmadığımız eşyalarınızı bize bağışlayabilirsiniz. Onlar dönüşecek ve eğitime katkı olarak dönecek."

Açıklamaların ardından Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erkeklerin Mutfağına Girişi: 'Erkeklerde Yapar' Etkinliği - Son Dakika

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