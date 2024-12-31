Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı

Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı

Eskişehir'de Salih Er, erken rezervasyon yaparken yetkisiz acentelerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

31.12.2024 10:04
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Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, erken rezervasyon yaparken yetkisiz acenteler ile çalışılması halinde misafirlerin otel kapısında kalabileceklerini söyleyerek dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı yaptı.

Yaz tatillerinde yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar erken rezervasyonu tercih ediyor. Hem cazip fırsatlar hem de taksit seçenekleriyle öne çıkan erken rezervasyona ilgi her geçen gün artarken, turizm acentesi işletmecisi Salih Er, dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Yetkisiz acentelerden yapılan erken rezervasyonlarda misafirlerin otel kapısında kalabileceklerini söyleyen Er, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi için otel yetkililerine telefon edilip bizzat görüşme yapılması gerektiğini ifade etti. Bazı firmaların yurt dışı fiyatıyla satış yaptığını ve misafirleri başka ülkeden geliyormuş gibi gösterdiklerini belirten Er, pasaport kontrolleri yapılırken bu durumun anlaşıldığını ve otel odasının iptal edildiğini dile getirdi.

"Rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan turizm acentesi işlemecisi Salih Er, "Biliyorsunuz, erken rezervasyon durumları cazip. Herkes muhakkak bütçesine göre otellere sahip oluyorlar. Ancak, çok büyük sıkıntılar da mevcut ve bunları her yıl yaşıyoruz. Gerek internet sitesinden yapılan alışverişlerde, gerekse yetkili acente bulamayan misafirlerin başka yerlerden aldıkları otellerde maalesef kapıda kalma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden, muhakkak rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin. Bizzat otel yetkilileri ile görüşün ve rezervasyonunuzun olup olmadığını kontrol edin. Bazen o otelin yetkili acentesi olmuyor ancak, yurt dışı fiyatlarından yurt içi misafirine satış yaparak o otele girmesini sağlamaya çalışıyor. Bu da muhakkak otelde sıkıntıya sebep oluyor. Misafir ya kapıdan girmeden önce otelde rezervasyonu olmadığının farkında varıyor veya o dönemin ücretini ödeyerek zarar etmiş oluyor" dedi.

"Bu kesinlikle bir dolandırıcılık yöntemidir"

Her ülkenin pazar fiyatının dönemsel olarak değiştiğini aktaran Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen yüzde yurt içi piyasasının yüzde 5 daha uygun olduğu dönemler oluyor. Yurt içi piyasasında yetkili bir şirketin acentesi değilseniz ve o oteli satma yetkiniz yok ise farklı pazarlardan fiyat bulup, 'Ürün bizim elimizde var' diyebiliyor. Acente sadece satışına karışıyor ama, o otelin yetkili satıcısı değil. Maalesef sırf misafire yok dememek amacıyla yurt dışı pazarından fiyat talebinde bulunuyorlar. Vatandaşı yurt dışı misafiri gibi gösterip, o pazarlardan sağlanıyor. Bunun sıkıntısı misafir oraya gittiğinde yaşıyor. Pasaport kontrolleri yapılırken o pazara ait satış yapılmadıysa maalesef misafirin odası iptal ediliyor. Bu kesinlikle bir dolandırıcılık yöntemidir. Bir otelin yetkili satış acentesi olmayan yerler muhakkak ki başka pazarlarda alışveriş yaparak misafiri kapıda kalmaya yönlendiriyor. Özellikle yaz döneminde çok sahte siteler de çok fazla oluyor misafir. Vatandaş rezervasyon yaptırırken bu sitenin sahte olduğunu maalesef o an anlayamıyor. En sağlıklısı yetkili acenteler veya yetkili internet siteleri ticaret yapmaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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