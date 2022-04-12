Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar - Son Dakika
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Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar

12.04.2022 20:01

Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar Ermenistan, iddiaya göre, Türkiye sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı, domuzlar nehri geçerek Türkiye tarafına geçti.

Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar

IĞDIR - Ermenistan, iddiaya göre, Türkiye sınırına yakın sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı, domuzlar nehri geçerek Türkiye tarafına geçti.

Yangın, Tuzluca ilçesine bağlı Turabi Köyü-Ermenistan sınırında meydana geldi. İddiaya göre Ermenistan, Türkiye sınırına yakın kendi sınırları içinde bulunan sazlık ve ormanlık alanda barınan domuzları kaçırmak için yangın çıkardı. Kontrolden çıkan yangın Ermenistan tarafında bulunan ormanlık alanın çoğunu sardı. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangından kaçmak isteyen domuzlar, Aras Nehrini geçerek Türkiye sınırına geçti. Yangını izleyen ve kayda alan köylüler, Türkiye tarafına geçen domuzları da kaydetti. Köylüler geçen domuzlar için de tepki gösterdi.

Yangına müdahale edilmedi

Sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangın büyümesine rağmen Ermenistan tarafından yangına bir müdahale gelmedi. Türkiye tarafından da bir yardım talep edilmediği öğrenildi.

Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar
Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar
Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar

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Ermenistan, Türkiye, Tuzluca, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ermenilerden akıl almaz teknik: Domuzlar için ormanı yaktılar - Son Dakika


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