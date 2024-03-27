Erzincan\'da 113 bin 831 seçmen oy kullanacak

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aşması bekleniyor

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.