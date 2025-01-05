Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'da merkez üssü 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.

05.01.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 3,2 büyüklüğünde deprem korkuttu

ERZİNCAN - Erzincan merkezde meydana gelen ve büyük ölçüde hissedilen 3,2 büyüklüğündeki deprem Erzincanlıları korkuttu.

AFAD, Erzincan Kilimli'de 3,24 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 15.13 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,4 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak duyurdu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bugün saat 15.13 sıralarında merkez üssü Erzincan merkez olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Yerel Haberler, Doğal Afet, Güvenlik, Erzincan, 3-sayfa, Deprem, Çevre, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
12:57 Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti
12:56 ATM’ye gidenler elleri boş döndü ATM'ye gidenler elleri boş döndü
12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:16 Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ertem Şener’den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:28 Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 20:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.