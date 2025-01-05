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Erzincan'da 3,2 büyüklüğünde deprem korkuttu

ERZİNCAN - Erzincan merkezde meydana gelen ve büyük ölçüde hissedilen 3,2 büyüklüğündeki deprem Erzincanlıları korkuttu.

AFAD, Erzincan Kilimli'de 3,24 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 15.13 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,4 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak duyurdu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bugün saat 15.13 sıralarında merkez üssü Erzincan merkez olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.