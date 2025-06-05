Erzincan\'da Bayram Güvenliği Artırıldı

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi tedbirler artırıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde alınan güvenlik, trafik ve sağlık tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Aydoğdu, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak bayram tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için çok sayıda kurumun eş zamanlı olarak sahada olacağını kaydetti.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 151 ekip, bin 293 personel ve 7 drone ile bayram boyunca asayiş ve trafik denetimlerinin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirten Aydoğdu, trafik kazalarının önlenmesi, olası yoğunlukların yönetilmesi ve kamu düzeninin sağlanması için tüm birimlerin sahada olacağını dile getirdi.

Vali Aydoğdu, "Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli" uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı boyunca Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 8 ilçe hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri başta olmak üzere toplam bin 324 sağlık personeli 7/24 görev başında olacak. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca 34 aracı sağlık hizmetlerinde aktif olarak kullanacak.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca gıda güvenliği ve hijyen denetimlerine devam edecek. Vatandaşların dini usullere uygun şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesimhanelerde 6 din görevlisi rehberlik sağlayacak. İtfaiye, elektrik, su, doğalgaz ve telefon arızalarına karşı nöbetçi ekipler hazır bekleyecek. - ERZİNCAN