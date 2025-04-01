Erzincan'da Bayram İkramı ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Bayram İkramı ve Trafik Denetimi

Trafik ekipleri, bayramda sürücülere kolonya ve şeker ikram edip güvenli sürüş hakkında bilgilendirdi.

01.04.2025 17:12
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Erzincan'da trafik denetiminde kolonya ve şeker ikramı

ERZİNCAN - Erzincan'da bayram trafiği nedeniyle denetim yapan trafik ekipleri, seyahat eden vatandaşlara kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Erzincan - Erzurum kara yolunda trafik denetimlerini sürdüren Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulunarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bayram tatili vesilesiyle alınan tedbirler kapsamında yapılan trafik denetimlerinde, sürücülere bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları, yaralanmalı veya ölümlü kazaların yaşanmaması için yasal hız limitlerine uymaları ve yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takmaları konularında uyarılar yapıldı. Trafik ekiplerinin ikramları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Yolcular, trafik kurallarını 'Yaşam Tüneli'nde hatırlıyor"

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Erzincan'da "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil için memleketlerine veya başka illere giden sürücülerin yolculuklarını daha güvenli hale getirme çalışmaları yürütüyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde oluşturulan "Yaşam Tüneli" adlı çadıra davet edilen sürücülere, emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında hazırlanan kısa videolar da izlettiriliyor. Sürücüler, kısa bir molanın ardından yollarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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