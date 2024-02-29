Erzincan'da Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Erzincan\'da Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu kararına istinaden bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde, çocuk izlem merkezinin işleyişi ve çocuk haklarının ihlalleri konusunda paydaş kamu kurum personelleri, Hukuk Fakültesi öğrencileri ve stajyer avukatlara bilgi verildi.

29.02.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu kararına istinaden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7/24 Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Avukat Adeviye Arslan, Avukat Emrah Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Rumeysa Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Avukat Duygu Güner tarafından Çocuk İzlem Merkezinin işleyişi ve çocuk haklarının ihlalleri konusunda paydaş kamu kurum personellerine, Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve stajyer avukatlara bilgilendirme eğitimi yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hukuk Fakültesi, Erzincan, Çocuk, Hukuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 12:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Bilinçli Nesiller Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement