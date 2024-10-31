Erzincan'da Burs Desteği

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Erzincan'da bin 500 öğrenciye burs verildi

ERZİNCAN - Erzincan'da eğitim gören bin 500 üniversite ve lise öğrencisine Valilik girişimiyle Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti ve hayırsever iş insanların desteği ile burs desteği verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki programda, insanların birbirlerini değerli kılması ve hakkın hakkına teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Aydoğdu konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, "Siz, her çağda dünyayı dönüştüren, yeniliğin ve değişimin en güçlü temsilcilerisiniz. Sizlerin gayretleriyle daha iyi bir geleceğe yürüdüğümüze inanıyoruz. Bursların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize her alanda desteğimiz devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından EBYÜ Öğrenci Kulüpleri tarafından kurulan stantları gezen Vali Aydoğdu, öğrencilerle süre sohbet ederek isteklerini dinledi.