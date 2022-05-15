Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15.05.2022 14:13
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belediye önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Anıt önünde düzenlenen programa Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şube müdürleri, sporcular ve gençler katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi. Kutlamaların ilk gününde Ekşisu Mesire alanında Gençlik Şöleni düzenlendi. Geleneksel okçuluk, voleybol, dart, matrak, ebru, halat çekme, çuval yarışı gibi birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte gençler doyasıya eğlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın Erzincan'da 15-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tüm vatandaşları kutlama etkinliklerine katılmaya davet etti. - ERZİNCAN

Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik Haftası, Erzincan, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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