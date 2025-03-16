Erzincan'da Park Halindeki Tofaş Yandı

Erzincan'da yanan Tofaş'ta maddi hasar oluştu
ERZİNCAN - Erzincan'da park halindeki Fiat Tofaş araç yandı.
Olay, Erzincan merkez İnönü Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 23 ED 770 plakalı Fiat Tofaş araç alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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