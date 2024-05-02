Erzurum\'da Tarihi Şahsiyetler Anlatılıyor

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Erzurum Tarih Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Palandöken Belediyesi Gençlik Merkezi işbirliği ile 'Tarihin İçinde Tarihi Şahsiyetleri' anlatma geleneği devam ediyor.

Tarihin içinde tarihi anlatma düşüncesi ile yola çıkan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. H. Ömer Özden, Türk Düşünce Tarihi dersini Erzurum'un tarihi mekanlarında yapıyor. Öğrencilerine tarih bilinci vermeyi amaçlayan Prof. Dr. Özden, Palandöken Gençlik Merkezi'nin tahsis ettiği araçlarla öğrencilerini tarihi mekanlara götürerek derslerini anlatıyor. Prof. Dr. Özden'in bu haftaki konağı Erzurum ahilerinin mezarları oldu.

Geçmişi 1330'lu yıllara dayanan Ahi Toman Baba'nın kabri başında, Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'ın hayat hikayesini, ahiliğin doğuşunu ve Ahilik ilkelerini anlatan Özden, 13. asrın sonlarıyla 14. asrın ilk çeyreğinde Erzurum'da Ahilik teşkilatını kuran Ahi Toman Baba hakkında bilgiler verdi. Özden, bu bilgilerin 1330'lu yıllarda Erzurum'a gelen İbni Batuta tarafından aktarıldığını kaydetti. Bu kadar önemli ve tarihi bir şahsiyetin mezarının hala gün yüzüne çıkarılıp türbe haline dönüştürülemeyişine temas eden Özden, istimlak edilen bu yerin bir an önce türbeye dönüştürülmesinin turizme önemli katkıları olacağı için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Daha sonra Sığırcık Camii önünde bu camiin ahilikle olan bağlantısına dikkat çeken Özden ve öğrencilerinin bir sonraki durağı Ahi Fahrettin mezarı oldu. Burada 15. asır ahilerinden Ahi Fahrettin hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özden, bu kabri gün yüzüne çıkaran Yakutiye Belediye Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti. Ahilerin sadece şehir merkezinde değil aynı zamanda Erzurum'un yakın köylerinde de yerleştiklerinden bahseden Prof. Dr. Özden, Erzurum'un adeta bir açık hava tarih müzesi olduğunu kaydederek, tarihi alanlarda ders yapmanın önemine dikkat çeken Özden, bunun eski bir eğitim yöntemi olduğunu da sözlerine ekledi. - ERZURUM