Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 25 yılın ardından görevinden ayrıldı

Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, servisçilik sektöründe 25 yılını tamamladı.
Öğrenci servisçiliği herkesten bağımsız olarak yapılabilecek bir meslek olmadığını ifade eden Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 19 Haziran 2024 tarihinde derneğin 10. Olağan genel kurulunda tekrar aday olmayacağını köşeye çekilerek sade bir hayatı yaşamayı karar verdiğini söyledi.
Altun, açıklamasında şunları kaydetti; "Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Servisçilik sektöründe 18 yılını Başkan olarak geçirdiğim toplamda 25 yılımı tamamlamış bulunuyorum. 1999 yılında dernek statüsünde faaliyet gösteren derneğimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen ve bu yolculukta bizimle beraber yol arkadaşlığı yapmış bütün dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş olanlara ise Allah'tan rahmet diliyorum. Başka bir yerde çalışmadan hayatının 25 yılını bu camiaya adamış bir yöneticinin benim kuşağımda bulunduğunu sanmıyorum, bunu bir gurur vesilesi olarak ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım. Son aylarda yaptığımız çalışmalarda arkadaşlarımın beni zaman zaman "yorgun bir savaşçı" gibi değerlendirdiklerini hissettim ve 25 yıl önce yarınlara yönelik heyecanlı duygularımı bu defa onların gözlerinde okudum. Böylece artık benim de köşeme çekilme zamanımın geldiğini anladım. Değerli meslektaşlarım, Bu duygularla 19 Haziran 2024 tarihinde derneğimizin 10. Olağan genel kurulunda tekrar aday olmayarak köşemde sade bir hayatı yaşamayı karar vermiş bulunuyorum. Bugüne kadar bütün çalışmalarımızda meslektaşlarımın mesleki haysiyetlerini korumaları ve onların yaptıkları işleri daha mutlu ve verimli yapmaları için var gücümle çalıştım. Mesleğimizi icra ederken birçok iş kolu ile sıkı ve koparılmaz ilişkilerimiz oldu. Dolayısıyla servisçilik herkesten bağımsız olarak yapılabilecek bir meslek değildir. Şartlar zor, emek yoğun ve kesintisiz bir süreci gerektirmektedir. Bu nedenle servis zincirinde bulunan bütün paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda mutlaka kırgınlığımız da olmuştur. Bazen yanlış anlaşılmış bazen de yanlış anlaşılmışızdır. İsteyerek ve kasten kimseye yanlış yapmadım. Bu duygularda olan arkadaşlarım varsa öncelikle haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa hakkımı hepinize helal ediyorum. Bu kararımı bugün burada sizlerle paylaşarak hem heyecanımı yatıştırmak hem de bu karara sizleri şahit yapmak istedim. Bana her zaman gösterdiğiniz sevgi ve yakınlık için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünden sonra da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek çalışmalarınızda başarı ve mutluluk diliyorum. Bundan sonra camiamıza hizmet edecek yöneticilerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Hepinizi sevgilerimle kucaklayarak sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 25 yılın ardından görevinden ayrıldı - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?