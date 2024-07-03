Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı yayınladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Erzurum\'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı yayınladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un işgaller ve mezalimlere rağmen Anadolu'ya geçişin kutlu kapısı olduğunu vurgulayarak, Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin yolunu aydınlattığını belirtti. Vali Çiftçi, Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı şehir olduğunu ifade etti. Ayrıca, Erzurum'un milli birlik ve beraberlik ruhunu sürdürdüğünü ve vatan sevdalısı gönüllerin sarsılmaz kalesi olduğunu vurguladı.

03.07.2024 12:02
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum'un uğradığı işgaller ve yaşadığı mezalimlere rağmen birçok kez düşmana geçit vermeyerek her daim Anadolu'ya geçişin kutlu kapısı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Türk tarihinde önemli vazifeler üstlenmiş serhat bir şehirdir. İşgallere rağmen hür yaşamak iradesinin ifadesiyle Erzurumlular, "Vilayet-i Şarkiye Ermenistan Olamaz!" diye ayağa kalkarak Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapmak suretiyle Milli Mücadele'nin yolunu aydınlatan önemli bir merhale olmuştur. 3 Temmuz 1919'da Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, 3. Ordu Müfettişi olarak Erzurum'a gelişi sırasında ilk olarak Ilıca'da karşılanmış; şahit olduğu vatan sevdalısı milli şuur karşısında "Bu milletle neler yapılmaz!" ifadelerini kullanmıştır. Yaklaşık iki ay boyunca kaldığı Erzurum'da gerçekleştirdiği faaliyetler, aziz vatanın işgallerden kurtarılması yolunda mühim bir rol oynamıştır." dedi.

"Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı şehir"

Tarihimizin dönüm noktasında Erzurum Kongresi ile ilan edilen "Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz." kararı zafere giden yolda rehber olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti, "Türk milletinin tarihi misyonunda Anadolu'nun kilidi olma özelliğini her zaman koruyan Erzurum, böylelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı şehir olmuştur. Kurtuluş Mücadelemiz açısından çok büyük önem arz eden Erzurum günlerini anlatırken Mustafa Kemal Paşa, "Burada gördüğüm, bu samimiyet, mertlik, vefakarlık benim memleketi kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmak hususunda azim ve kuvvetimi tezyid etmişti (arttırmıştı)." diye seslenmiştir. Aradan geçen 105 yıla rağmen Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Erzurum; Dadaşların samimiyeti, mertliği ile bu kutlu günlerdeki milli birlik ve beraberlik ruhunu sürdürmekte ve vatan sevdalısı gönüllerin sarsılmaz kalesi olma vazifesini korumaktadır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde istiklalimiz ve istikbalimiz için canla başla çalışan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile dönemin Erzurum Valisi Münir Bey (Akkaya) gibi birçok vatanperver kahramanımızı ve aziz vatanımız uğruna canlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl dönümü mesajı yayınladı - Son Dakika
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