Esenler'de düzenlenen 2. Esenler Film Günleri'nde iki gün geride kaldı - Son Dakika

Bu yıl ikincisi düzenlenen Esenler Film Günleri 11 Kasım Perşembe günü gündüz film gösterimleriyle başlayarak "Ömer Lütfi Akad ve Göç Üçlemesi" paneliyle devam etti.

Panelde Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve sinema eleştirmeni Burçak Evren Ömer Lütfi Akad sinemasının Türk sineması için önemini, anlamını dile getirdi. Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflarla oluşturulan "Ustasız Usta Lütfi Akad"sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılış gecesinde usta oyuncular Hülya Koçyiğit ve Homayoun Ershadi ile sinema eleştirmeni Burçak Evren'e Onur Ödülleri takdim edildi. Gece, Türk Sanat müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses'in Hülya Koçyiğit Filmlerindeki Şarkıları seslendirdiği konserle sona erdi.

İkinci günde ise 2. Esenler Kısa Film Yarışması finalist film gösterimlerinin ilk oturumu gerçekleşti. Finalist kısalar arasında yer alan "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" filminin yönetmeni Emir Külal Haznevi sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Ustaların Onuruna Filmler seçkisi altında Abbas Kiyarüstemi'nin Kirazın Tadı ve Göç Seçkisi filmlerinden The Merger'in gösterimiyle devam etti. Gösterimlerin yanı sıra Çağrı ve Ömer Muhtar filmlerin yönetmeni Mustafa Akkad, vefatının 16. yılında anıldı. Sinema yazarı Suat Köçer, AA Kültür Sanat Editörü Bünyamin Yılmaz ve yönetmen Abdülhamit Güler'in katılımıyla gerçekleşen söyleşide Akkad ve sineması konuşuldu. Günün en son gösterimi 9. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde FİLM-YÖN En İyi Film Ödülü'nü alan İçimizdeki Kahraman filmiyle oldu. Gösterim sonrasında filmin yönetmeni Sinan Sertel ile kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Üçüncü günde neler var

Yarışma finalist filmlerinin gösterimiyle başlayacak üçüncü gün, Göç Seçkisi filmlerinden Oskar&Lilli ile devam edecek. Akşamında ise uluslararası festivallerden birçok ödülle dönen Pota filminin galası gerçekleşecek. Sınıfsal farklılıkları basketbol üzerinden anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Toklu oturuyor. Ekip katılımıyla gerçekleşecek gala sonrasında yönetmenle kısa bir söyleşi yapılacak.

Son günde neler var

Esenler Film Günleri'nin son günü Göç Seçkisi'nde yer alan Under The Upturned Moon ile başlayacak. Yakın Plan Türkiye filmlerinden Uzak Ülke ve Koridor filmlerinin gösterimiyle devam edecek. Gösterimler sonrası yönetmenlerle kısa bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kapanış gecesinde ise 2. Esenler Kısa Film Yarışması'nin ödül takdimleri yapılacak. Gece ve Film Günleri Taş Plak Senfoni Orkestrası'nın Yeşilçam şarkıları ile sona erecek. - İSTANBUL