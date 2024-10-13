Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı Başlıyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı Başlıyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, 14-16 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un en kapsamlı istihdam fuarlarından birine ev sahipliği yapacak. Farklı sektörlerden 240 firma, iş arayanlarla buluşacak.

13.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:14
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Esenyurt Belediyesi İstanbul'un en kapsamlı istihdam fuarlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlçede faaliyet gösteren yüzlerce firma, iş arayanlar için Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı'nda buluşacak. 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok farklı sektörden firma, binlerce istihdam sağlayacak.

Türkiye sanayisinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Esenyurt'ta, yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluşuyor. Esenyurt Belediyesinin bir ilke daha imza atarak düzenlediği İstihdam Fuarı, işçi arayan firmalarla, iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Esenyurtluların sürekli ve güvenceli bir işe sahip olması amacıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen fuara, farklı sektörlerden 240 firma katılacak. Fuarda, sağlıktan teknolojiye, tekstilden otomotive kadar birçok sektörde iş gücü talepleri olan firmalar, adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak istihdam sağlayacak. Açılışını Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in ilçe protokolüyle birlikte yapacağı İstihdam Fuarı, 16 Ekim'e kadar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi İstihdam Fuarı Başlıyor - Son Dakika

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