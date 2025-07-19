Esenyurt Belediyesi\'nden LGS Tercih Desteği

İstanbul Esenyurt Belediyesi, LGS tercih döneminde öğrencilerin yanında. Kurulan tercih merkezlerinde, uzman rehber öğretmenler öğrencilere doğru tercih konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere destek olmak amacıyla üç farklı noktada tercih merkezi kurdu. 14-24 Temmuz tarihleri arasında açık olacak merkezlerde, alanında uzman rehber öğretmenler görev alıyor. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışma, öğrencilerin başarı puanları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseleri tercih edebilmelerini amaçlıyor. Sürekli Eğitim Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren merkezlerde, öğrenciler ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanabiliyor. "Doğru Tercih, Doğru Gelecek" sloganıyla hayata geçirilen bu hizmetle Esenyurt Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuklarında önemli bir eşikte yanlarında yer almayı sürdürüyor.

Vatandaşlar, Sürekli Eğitim Merkezi'nin 0212 699 64 36 numaralı hattını arayarak program hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Oğlunun Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci için Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne gelen Zane Vehbi Cırıtcı, belediyenin eğitime yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Şu anda tercih sürecindeyiz. Dört tercih hakkımız var. İnşallah gönlümüzden geçen, hedeflediğimiz fen lisesine yerleşeceğiz. Umutluyuz, sevinçliyiz. Çünkü bu süreçte ciddi bir emek ve fedakarlık ortaya koyduk. Bu emeğin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor. Sürekli Eğitim Merkezi'nde görev yapan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere her anlamda destek oldular. Özellikle tercih döneminde oğlumun en doğru kararı verebilmesi adına büyük katkı sundular. İyi ki sizleri tanımışız, iyi ki bu yolda birlikte yürümüşüz. Oğlum Furkan Zane'yi de bu yoğun sürecin sonunda gösterdiği azim ve başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Esenyurt Belediyesi'ne, eğitime verdikleri kıymet ve sağladıkları bu değerli hizmetler için gönülden teşekkür ediyorum."

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak ise Esenyurtlu öğrencilerin her daim yanlarında olacaklarını belirterek, "Bu yıl merkezimizde 900'ün üzerinde öğrenciye LGS hazırlık eğitimi verdik. Öğrencilerimizle birlikte yoğun ve verimli bir hazırlık süreci geçirdik. Şimdi ise tercih dönemindeyiz. Çünkü biliyoruz ki iyi bir lise, iyi bir gelecek demektir. Sadece merkezimizde eğitim alan öğrencilerimize değil, Esenyurt'taki tüm halkımıza da LGS tercih desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu hizmetimizi üç farklı noktada sunuyoruz: Esenyurt Meydanı, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi. Velilerimiz ve öğrencilerimiz diledikleri merkezden destek alabilirler. Sevgili öğrenciler; unutmayın, lise yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolculukta hep birlikteyiz. Siz yeter ki kararlılıkla ve sabırla çalışmaya devam edin. Sessizce, azimle çalışın. Çünkü sonunda başarı sizin sesiniz olacaktır." - İSTANBUL