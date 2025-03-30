Esenyurt Belediyesi\'nden Yetim Çocuklara Özel Bayram Programı

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yetim çocuklar için anlamlı bir bayramlaşma programı düzenledi. Çocuk Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan minikler, onlar için hazırlanan sihirbaz gösterisi ve geleneksel Hacivat-Karagöz oyunuyla keyifli bir gün geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, bayramın coşkusunu ve mutluluğunu yetim çocuklarla paylaşmak için özel bir etkinlik organize etti. Çocuklar, birbirinden eğlenceli gösterilerin yer aldığı bayramlaşma programında keyifli anlar yaşarken, ailelerine de çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yeşil Aytulum Turgut, çocuklarla yakından ilgilenerek onların bayram sevincine ortak oldu.

Çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğu vurgulandı

Belediye yetkilileri, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, sosyal destek projelerinin devam edeceğini ifade etti. Aileler ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL