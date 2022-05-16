Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti

16.05.2022 12:08

Esenyurt'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasp etmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R., çevredeki Türk vatandaşlarının müdahalesi sonucu yakalandı. Polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, N.R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

GASP EDİLEN DE GASP EDEN DE YABANCI UYRUKLU

13 Mayıs Cuma günü saat 18.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşanan olayda, Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu A.T.'nin cep telefonunu, arkasından gelen Afganistan uyruklu N.R. ve yanındaki kişi gasbetmeye çalıştı. N.R. cep telefonunu alıp kaçacağı sırada, duruma sokakta bulunanlar müdahale etti.

Gasp eden de edilen de yabancı uyruklu: Esenyurt'ta gasp girişimini vatandaşlar engelledi

YAKALAYIP POLİS TESLİM ETTİLER

Gaspçıyı yakalayıp, yere yatıran çevredekiler polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hafif şekilde yaralanan A.T. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gasp eden de edilen de yabancı uyruklu: Esenyurt'ta gasp girişimini vatandaşlar engelledi

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.R., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında Polis: Kabil'deki Camide Yaşanan Patlamada En Az Üç Kişi Yaralandı Polis: Kabil'deki Camide Yaşanan Patlamada En Az Üç Kişi Yaralandı

Afganistan, Esenyurt, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
12:08 Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti
12:07 TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
11:51 Trabzonspor kutlamalarında Demet Akalın coşkusu! Kulüp şarkısı eşliğinde binlerce kişi eğlendi
11:49 Turistlerin kabusu yankesici kız yakayı ele verdi
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
11:38 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 12:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta gasp girişimi engellendi: Sierra Leona Cumhuriyetli kişinin telefonunu çalmaya çalışan Afganlı şüpheliye Türkler müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement