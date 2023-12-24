Esenyurt\'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Esenyurt Belediyesi, 'Tarihin en soğuk günü' olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katılımıyla Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde vatandaşların yürüyüşüyle başlayan programda Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Esenyurt Belediyesi ve Sarıkamış Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği törende Sarıkamış şehitleri anıldı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla düzenlenen programda, ilk olarak Sarıkamış Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin önünden, etkinliğin yapılacağı Esenyurt Kültür Merkezi'ne anma yürüyüşü gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sarıkamış şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Kum ressamı Veysel Çelik'in ışıkla aydınlatılan bir masada kumla Sarıkamış şehitlerini anlattığı sanat gösterisi büyük beğeni topladı. Programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra Sarıkamış Derneği Başkanı Cemalettin Aras, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, gaziler derneği, il dernekleri, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

"Bu coğrafya yüz binlerce şehidin kanıyla vatan oldu"

Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Hani derler ya vatan kan dökmeden vatan olmaz. Bu coğrafya yüz binlerce şehidimizin kanıyla vatan oldu. İmparatorluklar coğrafyasıdır, dünyayı yönetmiş bir coğrafyadır. Irkı, dili, dini ne olursa olsun kardeşçe yaşamıştır. Sarıkamış destanı da bunlardan bir tanesidir. Bu çok değerli insanların can verişlerini çocuklarımıza anlatmamız lazım. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL