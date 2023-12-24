 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Esenyurt Belediyesi, 'Tarihin en soğuk günü' olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Esenyurt\'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı
24.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Esenyurt Belediyesi, 'Tarihin en soğuk günü' olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da katılımıyla Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde vatandaşların yürüyüşüyle başlayan programda Sarıkamış Şehitleri anıldı.

Esenyurt Belediyesi ve Sarıkamış Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği törende Sarıkamış şehitleri anıldı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımıyla düzenlenen programda, ilk olarak Sarıkamış Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin önünden, etkinliğin yapılacağı Esenyurt Kültür Merkezi'ne anma yürüyüşü gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sarıkamış şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisiyle vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Kum ressamı Veysel Çelik'in ışıkla aydınlatılan bir masada kumla Sarıkamış şehitlerini anlattığı sanat gösterisi büyük beğeni topladı. Programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra Sarıkamış Derneği Başkanı Cemalettin Aras, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, gaziler derneği, il dernekleri, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

"Bu coğrafya yüz binlerce şehidin kanıyla vatan oldu"

Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Hani derler ya vatan kan dökmeden vatan olmaz. Bu coğrafya yüz binlerce şehidimizin kanıyla vatan oldu. İmparatorluklar coğrafyasıdır, dünyayı yönetmiş bir coğrafyadır. Irkı, dili, dini ne olursa olsun kardeşçe yaşamıştır. Sarıkamış destanı da bunlardan bir tanesidir. Bu çok değerli insanların can verişlerini çocuklarımıza anlatmamız lazım. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt Belediyesi, Sarıkamış, Esenyurt, Bozkurt, Etkinlik, Belediye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sarıkamış şehitleri unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement